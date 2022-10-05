بايدن يعرب عن خيبة أمله من قرار «أوبك+»

تواصل – فريق التحرير:

صرح البيت الأبيض، اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن “خيبة أمله” من قرار “أوبك+” خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.

قرارات أمريكية

وحسب بيان البيت الأبيض، سيقرر بايدن الاستمرار في السحب من احتياطيات النفط الأميركي في أعقاب قرار “أوبك+”، في حين دعا الرئيس الأمريكي شركات النفط لخفض أسعار البنزين.

“أوبك+” تخفض إنتاج النفط

قررت مجموعة “أوبك+” خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت مصادر، أن هذه الخطوة تستهدف دعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث أول خسارة فصلية منذ عامين، وفقا لـ”رويترز”.

التخفيضات الأكبر منذ 2020

وتعد التخفيضات الكبيرة التي أقرتها مجموعة “أوبك+” الأكبر من 2020، جاءت على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة وغيرها من الدول المستهلكة لضخ المزيد من النفط في سوق يراها الغرب بإنه تعاني بالفعل من “شح الإمدادات”.

وأوضحت المصادر، أن خفض “أوبك+” سيؤدي إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولارا بعدما كانت 120 دولارا قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي ورفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.