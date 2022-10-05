في أغرب قضية تزوير بالكويت.. الحبس 7 سنوات لـ «مواطن» وكويتي

تواصل – فريق التحرير :

أسدلت محكمة الجنايات بالكويت اليوم الأربعاء، الستار على أغرب قضية تزوير بالبلاد، حيث قضت بحبس كويتي وآخر سعودي سبع سنوات مع الشغل والنفاذ.

وجاء الحكم عن تهمة تزوير الجنسية الكويتية، وقررت إلزام المتهم الثاني برد جميع المبالغ المستولى عليها من رواتب وقروض حصل عليها بعد أن أتم عملية التزوير.

وتتلخص تفاصيل القضية بما شهد به ضابط إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية والجوازات أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم الثاني اتفق مع المتهم الأول وبناء على تحريض له باستخراج أوراق ثبوتية كويتية مزورة له مقابل مبلغ مالي من المتهم الثاني، حيث سلّم المتهم الأول صوره الشخصية تنفيذاً لذلك الاتفاق،.

واستخرج بطاقة مدنية وجواز سفر كويتي مزور باسم المتهم الثاني، فاستخدمه في مغادرة البلاد من منفذ المطار.

وقبل ذلك الاتفاق قام المتهم الأول بارتكاب تزوير في إجراءات استخراج مستخرج قيد ميلاد مزور للمتهم الثاني.

كما أنه ارتكب تزويراً في إجراءات إضافته لملف الجنسية الكويتية الخاص به، بحيث أملى على الموظفين المختصين أنه ابنه وقدم مستخرج قيد الميلاد المزور الخاص به، ما ترتب عليه صدور شهادة مزورة بإثبات الجنسية الكويتية.

وأنهى أقواله بقيامه بضبط بطاقة مدنية كويتية مزورة وجواز سفر كويتي مزور لدى المتهم الثاني.