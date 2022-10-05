الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
حساب المواطن: 5 خطوات لتقديم اعتراض على عدم الأهلية
عاجل.. وزير الطاقة: «أوبك+» ستواصل التزاماتها ودورها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي
رئيسة وزراء بريطانيا تثير الجدل: «أنا صهيوينة كبيرة»
الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن مبادرة «وثبة ريادة» بالمسجد الحرام
البيت الأبيض: الدبلوماسية مع إيران لا تأتي بنتيجة حاليًا.. ماذا يعني ذلك؟
توقعات بنمو الاقتصاد الخليجي في 2022

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

حساب المواطن: 5 خطوات لتقديم اعتراض على عدم الأهلية

حساب المواطن: 5 خطوات لتقديم اعتراض على عدم الأهلية

حساب المواطن: 5 خطوات لتقديم اعتراض على عدم الأهلية
٠٦:٣٩:٠٦ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حدد برنامج حساب المواطن، خطوات تقديم الاعتراض على عدم الأهلية بكل سهولة، من خلال الحساب الشخصي للمستفيد.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد استفسر بشأن آلية تقديم اعتراض على عدم الأهلية.

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله :”إنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل ” يلزمك المستفيد التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق الخطوات التالية”:

خطوات تقديم الاعتراض

1- الدخول للحساب

2- الضغط على دراسة الأهلية

3- الضغط على أسباب عدم أهلية العائل

4- تقديم اعتراض

5- إرفاق المستندات إن وجدت

اقرأ أيضا:

عاجل.. “حساب المواطن” يكشف موعد إيداع الدفعة الـ 59 من البرنامج

حساب المواطن يوضح الطريقة الصحيحة لتغيير الآيبان البنكي

الكلمات الدلالية:
أهلية حساب المواطن برنامج حساب المواطن حساب المواطن نتائج الأهلية

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. طفل ووالده ينقذان محتجزاً بعد احتراق مركبته في جازان

بالصور.. طفل ووالده ينقذان محتجزاً بعد احتراق مركبته في جازان

٠٤:٤٩ م، السبت، ١٩ ديسمبر ٢٠١٥
توضيح من “صحة الطائف” حول ملكية أرض مستشفى الحوية

توضيح من “صحة الطائف” حول ملكية أرض مستشفى الحوية

٠٩:٤٧ ص، الخميس، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
وزير التربية يعتمد خطة لإنشاء وتأهيل 5700 مشروعا تعليمياً

وزير التربية يعتمد خطة لإنشاء وتأهيل 5700 مشروعا تعليمياً

٠٣:١٩ م، الخميس، ١٧ يوليو ٢٠١٤
“المدنية” تُلغي قرار تكليف قياديين بأمانة الرياض

“المدنية” تُلغي قرار تكليف قياديين بأمانة الرياض

١١:٠٧ ص، الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *