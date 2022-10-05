حساب المواطن: 5 خطوات لتقديم اعتراض على عدم الأهلية
تواصل – فريق التحرير:
حدد برنامج حساب المواطن، خطوات تقديم الاعتراض على عدم الأهلية بكل سهولة، من خلال الحساب الشخصي للمستفيد.
جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد استفسر بشأن آلية تقديم اعتراض على عدم الأهلية.
وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله :”إنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل ” يلزمك المستفيد التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق الخطوات التالية”:
خطوات تقديم الاعتراض
1- الدخول للحساب
2- الضغط على دراسة الأهلية
3- الضغط على أسباب عدم أهلية العائل
4- تقديم اعتراض
5- إرفاق المستندات إن وجدت
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اهلا بك ، في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل " يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية ،أسباب عدم أهلية العائل – تقديم اعتراض وارفاق المستندات إن وجدت)
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 5, 2022