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«الصلاة لوقتها».. مشهد يشرح الصدور لطلاب أفارفة داخل مدرستهم
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«الصلاة لوقتها».. مشهد يشرح الصدور لطلاب أفارفة داخل مدرستهم

«الصلاة لوقتها».. مشهد يشرح الصدور لطلاب أفارفة داخل مدرستهم

«الصلاة لوقتها».. مشهد يشرح الصدور لطلاب أفارفة داخل مدرستهم
٠٧:٠٩:٣٣ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أظهرت صورة متداولة التزام الطلاب في إحدى المدارس الإسلامية بدولة غينيا في غرب أفريقيا بالصلاة داخل المدرسة وتأدية الصلاة في وقتها .

وبحسب الصورة المتداولة ، يؤدي الطلاب الصلاة ويصطفون في صفوف كما تنص تعاليم الدين الإسلامي الحنيف .

الإسلام في دولة غينيا

وتذكر الإحصاءات الرسمية لسنة 2005  أن المسلمين في غينيا يشكلون 85% من عدد السكان البالغ 7.8 مليون نسمة ومعظمهم من أهل السنة والجماعة الذين يتبعون المذهب المالكي والطرق الصوفية القادرية والتيجانية.

كيف انتقل الدين الإسلامي إلى غينيا ؟

انتقل الدين الإسلامي إلى غينيا من شبه الجزيرة العربية عبر إمبراطورية مالي التي تضمها غينيا الحالية، وتعتبر بلدة فوتاجلون معقل الإسلام منذ القرن السابع عشر الميلادي، وقد تم العثور على دولة إسلامية في مرتفعات فوتا جالون في عام 1725م.

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