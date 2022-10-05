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عاجل.. وزير الطاقة: «أوبك+» ستواصل التزاماتها ودورها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي
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عاجل.. وزير الطاقة: «أوبك+» ستواصل التزاماتها ودورها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي

عاجل.. وزير الطاقة: «أوبك+» ستواصل التزاماتها ودورها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي

عاجل.. وزير الطاقة: «أوبك+» ستواصل التزاماتها ودورها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي
٠٦:٢٠:١٧ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم، إن منظمة أوبك+ ستواصل التزاماتها ودورها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي.

إجراءات ضرورية

وأضاف أن ما نقوم به ضروري لكل الدول المصدرة للنفط حتى الدول التي خارج منظمة أوبك+.

وأوضح وزير الطاقة أن أوبك+ ستبقى قوة أساسية لاستقرار الاقتصاد في العالم .

واليوم، قررت مجموعة “أوبك بلس” خفض إنتاج النفط الخام بمقدار مليوني برميل يومياً بداية من شهر نوفمبر المقبل، مع القلق حيال آفاق الاقتصاد العالمي.

وقالت المجموعة التي تضم أعضاء في “أوبك” ودول من خارجها عبر بيان عقب اجتماع وزاري، إنه تقرر تعديل الإنتاج الإجمالي بالخفض بمقدار مليوني برميل يومياً مقارنة بمستويات شهر أغسطس الماضي.

وأضاف البيان: “جاء الاجتماع في ضوء عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط، والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى لسوق النفط”.

تعديل نظام الاجتماعات

وأوضحت المجموعة أنه تقرر تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتصبح كل شهرين، كما سيتم عقد الاجتماع الوزاري لمنظمة “أوبك” والمنتجين من خارجها لتصبح كل ستة أشهر.

وأقرت المجموعة تمديد فترة التعويض إلى الحادي والثلاثين من شهر مارس المقبل، مع التشديد على أهمية الالتزام بالتوافق التام.

ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع الوزاري الرابع والثلاثين لمجموعة “أوبك بلس” في الرابع من شهر ديسمبر المقبل.

 

الكلمات الدلالية:
أوبك إنتاج النفط الأمير عبد العزيز بن سلمان الاقتصاد العالمي النفط الخام وزير الطاقة السعودي

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