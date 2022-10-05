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رئيسة وزراء بريطانيا تثير الجدل: «أنا صهيوينة كبيرة»
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رئيسة وزراء بريطانيا تثير الجدل: «أنا صهيوينة كبيرة»

رئيسة وزراء بريطانيا تثير الجدل: «أنا صهيوينة كبيرة»

رئيسة وزراء بريطانيا تثير الجدل: «أنا صهيوينة كبيرة»
٠٦:١٥:٢٦ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، أثار العديد من الجدل والغضب بين النشطاء السياسيين.
وأعلنت رئيسة وزراء بريطانيا في تصريحات خلال الفيديو المتداول لها، أنها “صهيونية”، قائلة “أنا صهيونية كبيرة”.

وقالت تراس حسب مقطع الفيديو: “كما تعلمون، أنا صهيونية كبيرة، وأنا مؤيدة كبيرة (للاحتلال)، وأعلم أنه يمكننا نقل العلاقة بين المملكة المتحدة والاحتلال من قوة إلى قوة”.
وشن مغردون هجومًا عنيفًا على “تراس” مطالبين غياها بالخروج وتوضيح سبب هذه التصريحات وحقيقتها.

الكلمات الدلالية:
الاحتلال دولة الاحتلال رئيسة وزراء بريطانيا صهيوينة

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