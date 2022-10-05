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شركة كفاءات حلول الأعمال تعلن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
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شركة كفاءات حلول الأعمال تعلن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

شركة كفاءات حلول الأعمال تعلن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

شركة كفاءات حلول الأعمال تعلن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
٠٧:٠٨:٠٠ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة كفاءات حلول الأعمال (Kafaat)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مستشار التخطيط الاستراتيجي:

المؤهلات والخبرات:

مطلوب سعودي الجنسية.
الحد الأدنى من درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو المجالات المماثلة.
خبرة لا تقل عن 10 سنوات في نفس المجال.
يفضل الحصول على شهادات مهنية مثل (PMP).
المعرفة والمهارات والمواقف.
تقدم المعرفة في تطوير وتصميم العروض التقديمية.
مهارات التواصل.
مهارات اتصال كتابية وشفوية ممتازة (باللغتين العربية والإنجليزية)

أخصائي عمليات الأعمال:

الخبرة والمؤهلات:

مطلوب سعودي الجنسية.
حد أدنى من البكالوريوس.
خبرة: 1 – 3 سنوات خبرة في نفس المجال.
خبرة الجودة في إجراءات العمل.
مهارات إدارة المشاريع.
معرفة كاملة في مايكروسوفت أوفيس.
مهارات التواصل.
عمل جماعي

عن الشركة:

شركة كفاءات هي شركة سعودية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. تأسست شركة كفاءات لتوفر الحلول و الدعم في توفير الموارد البشرية و إدارات القطاعات الخاصة و العامة حتى أصبحت رائدة في مجال خدمات الموارد البشرية. و ذلك للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة لعام 2030.
طريقة التقديم :

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 5 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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