البيت الأبيض: الدبلوماسية مع إيران لا تأتي بنتيجة حاليًا.. ماذا يعني ذلك؟

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل البيت الأبيض، مع استمرار توتر الأحداث في إيران، واستمرار تدخلاتها في دول الجوار، ولاسيما في اليمن، ودعمها للميليشيا الحوثية الإرهابية.

وقال البيت الأبيض، في بيان له مساء اليوم الأربعاء، إن الدبلوماسية مع إيران لا تأتي بنتيجة حالياً.

وأضاف بيان البيت الأبيض “نحن حريصون على جهوزيتنا العسكرية في المنطقة إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران”.

التضامن مع احتجاجات إيران

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، أن أن 650 شخصية ثقافية ألمانية دعت إلى التضامن مع الاحتجاجات المستمرة في طهران ومناطق مختلفة لأكثر من أسبوعين.

وأضافت، الشخصيات الألمانية الشهيرة نشرت رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني جاء فيها: “أن الإيرانيين يستحقون التضامن لأنهم لا يملكون سوى أجسادهم وأصواتهم”.

اعتقال العشرات من الإيرانيين

في سياق ذي صيلة، كشف موقع “هرانا”، المختص بحقوق الإنسان في إيران، أنه تم اعتقال زوجين مع العشرات من مدينة الأهواز، في الأول من أكتوبر الجاري، خلال الاحتجاجات في هذه المدينة.

وأكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية السويسرية، أنه تم “إلغاء” القناة المالية الإيرانية الخاصة مع سويسرا، وأن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي بدأت بوفاة مهسا أميني كان لها تأثير سلبي على حجم التبادل التجاري بين البلدين، بحسب “إيران إنترناشيونال”.

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