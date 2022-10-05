الدفاع الروسية تعلن تدمير حظيرة طائرات مسيرة أوكرانية بصاروخ إسكندر

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، عن تدمير حظيرة للطائرات المسيرة بدون طيار من طراز “بيرقدار تي بي-2” بصاروخ إسكندر في مطار فوزنيسينسك العسكري بمنطقة نيكولايف بأوكرانيا.

وأضاف الوزير في تقريره ليوم الأربعاء، 5 أكتوبر، أن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتمكنت من تحييد ما يصل إلى 100 جندي أوكراني.

كما أكد أنه تم تدمير 13 قطعة من المعدات العسكرية من خلال الضربات الصاروخية على وحدات المقاتلين ومقاتلي الاحتياط التابعين للوحدة رقم 92 لواء ميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك في محيط قرى “شيبوفاتويه” و”بتروفكا” و”شيفتشينكوفو” بمنطقة خاركوف.

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