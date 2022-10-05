الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الدفاع الروسية تعلن تدمير حظيرة طائرات مسيرة أوكرانية بصاروخ إسكندر
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الدفاع الروسية تعلن تدمير حظيرة طائرات مسيرة أوكرانية بصاروخ إسكندر

الدفاع الروسية تعلن تدمير حظيرة طائرات مسيرة أوكرانية بصاروخ إسكندر

الدفاع الروسية تعلن تدمير حظيرة طائرات مسيرة أوكرانية بصاروخ إسكندر
٠٥:٤١:٣٣ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، عن تدمير حظيرة للطائرات المسيرة بدون طيار من طراز “بيرقدار تي بي-2” بصاروخ إسكندر في مطار فوزنيسينسك العسكري بمنطقة نيكولايف بأوكرانيا.

وأضاف الوزير في تقريره ليوم الأربعاء، 5 أكتوبر، أن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتمكنت من تحييد ما يصل إلى 100 جندي أوكراني.

كما أكد أنه تم تدمير 13 قطعة من المعدات العسكرية من خلال الضربات الصاروخية على وحدات المقاتلين ومقاتلي الاحتياط التابعين للوحدة رقم 92 لواء ميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك في محيط قرى “شيبوفاتويه” و”بتروفكا” و”شيفتشينكوفو” بمنطقة خاركوف.

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الكلمات الدلالية:
حظيرة مسيرات روسيا غزو أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية

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