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تفاصيل اجتماع أوبك + والاتفاق على تخفيض إنتاج النفط
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تفاصيل اجتماع أوبك + والاتفاق على تخفيض إنتاج النفط

تفاصيل اجتماع أوبك + والاتفاق على تخفيض إنتاج النفط

تفاصيل اجتماع أوبك + والاتفاق على تخفيض إنتاج النفط
٠٥:٣٦:٠٥ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قررت مجموعة “أوبك+” خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت مصادر، أن هذه الخطوة تستهدف دعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث أول خسارة فصلية منذ عامين، وفقا لـ”رويترز”.

التخفيضات الأكبر منذ 2020

وتعد التخفيضات الكبيرة التي أقرتها مجموعة “أوبك+” الأكبر من 2020، جاءت على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة وغيرها من الدول المستهلكة لضخ المزيد من النفط في سوق يراها الغرب بإنه تعاني بالفعل من “شح الإمدادات”.

وأوضحت المصادر، أن خفض “أوبك+” سيؤدي إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولارا بعدما كانت 120 دولارا قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي ورفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.

ارتفاع العقود الآجلة

وبعد اجتماع أوبك + بدقائق ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من واحد دولار أو 1.2 بالمئة إلى 92.91 دولار للبرميل، كما زادت كذلك العقود الآجلة للخام الأميركي 88 سنتا، أو 1 بالمئة إلى 87.40 دولار للبرميل.

وفي أول رد من الولايات المتحدة على قرار “أوبك+”، قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، إن “أميركا بحاجة إلى أن تكون أقل اعتمادا على أوبك+ والمنتجين الأجانب للنفط”.

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الكلمات الدلالية:
أوبك إنتاج النفط اجتماع أوبك النفط

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