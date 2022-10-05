تفاصيل.. الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه توصل – بعد مشاورات – إلى اتفاق بشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، على خلفية غزوها للأرضي الأوكرانية.

وأكد أن الدول الأعضاء اتفقت على فرض عقوبات جديدة ضد موسكو بعد ضم أراضٍ أوكرانية للاتحاد الروسي، مبينة أن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا، هي:

1 – حظر نقل النفط إلى دول ثالثة بسعر أعلى من السقف المحدد.

2 – حظر تقديم الخدمات القانونية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والهندسة.

3 – حظر واردات منتجات الصلب والورق والمنتجات الكيماوية والبلاستيك.

وفي أول رد روسي، أعلن رئيس مجلس الدوما، أن الاتحاد الأوروبي هو الخاسر الأكبر من الوضع الراهن، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستحمل أوروبا فاتورة ديونها.

بوتين: تحرير أراضٍ جديدة أصبح ممكنًا بفضل الجيش

كما توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقرار الوضع في المناطق التي تم ضمها إلى روسيا، وأن أي تحرير للأراضي الجديدة قد أصبح ممكنًا بفضل الجيش الروسي، مؤكدًا أن بلاده تكن احترامًا كبيرًا للشعب الأوكراني بالرغم من الوضع الراهن وسنطلق خطة شاملة لمساعدة المناطق المنضمة حديثًا.

القوات الروسية تتمسك بمواقعها في خيرسون

وأعلنت الرئاسة الروسية، أن استخدام أوكرانيا أسلحة أمريكية لاستهداف القرم، هو دليل على تورط واشنطن المباشر بالحرب، مؤكدة أن القوات الروسية تتمسك بمواقعها في خيرسون بالرغم من الهجمات المتزايدة عليها.

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