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تسجيل 390 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 11770 نقطة

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تسجيل 390 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 11770 نقطة

تسجيل 390 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 11770 نقطة

تسجيل 390 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 11770 نقطة
٠٤:٥٨:٥٦ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضاً 10.09 نقاط ليقفل عند مستوى 11770.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 186 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 390 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 148 شركة على تراجع.

أسهم الشركات 

وكانت أسهم شركات: مجموعة الخليج للتأمين، وطباعة وتغليف، وريدان، والأبحاث والإعلام، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: تهامة، والتعاونية، والسعودي الألماني الصحية، وإسمنت المدينة، وإسمنت الجوف، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.33 % و 4.20 %.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وبترو رابغ، والتصنيع، وأرمكو السعودية، وزين السعودية الأكثر نشاطًا في الكمية، وأسهم شركات: الراجحي، ومعادن، ودار الأركان، والأهلي، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 128.53 نقطة ليقفل عند مستوى 20210.71 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 42 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 980 ألف سهم تقاسمتها 2640 صفقة.

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الكلمات الدلالية:
أسهم المملكة إغلاق المؤشر النشرة الاقتصادية مؤشر سوق المملكة

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