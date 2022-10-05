مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» تفتح باب الانضمام للدفعة السادسة من برنامج «نخبة»

تواصل – واس:

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” إطلاقها مرحلة التسجيل في الدفعة السادسة من برنامج “نخبة” للإعداد لنخبة الجامعات.

وتستمر مدة التقديم حتى الحادي عشر من أكتوبر للانضمام في البرنامج الذي يهدف إلى بناء القدرات والسمات الشخصية ودعم طلاب المدارس الطموحين لزيادة فرص قبولهم في أفضل الجامعات العالمية.

أهداف برنامج نخبة

ويستهدف برنامج “نخبة” الذي يمتد لعامين ونصف تأهيل الطموحين وذوي الأداء العالي من طلبة الصف الأول في المرحلة الثانوية للحصول على مقعد في نخبة جامعات العالم.

ويحتوي البرنامج على 5 محاور، هي: التدريب الإثرائي والتجارب الحيوية في جهات دولية، التدريب على اختبارات القبول المعيارية، استشارات توجيهية فردية بشكل شهري، وتقديم الدعم والمساندة في التقديم على القبول في هذه الجامعات، وتقديم الارشاد والتوعية المهنية.

كما سيكتسب الطلبة المقبولين في البرنامج مهارات مختلفة خلال رحلتهم في البرنامج، منها مهارات القيادة والتواصل الفعّال والحوار وحل المشكلات والتحديات، والتي تسعى إلى تأهيلهم للقبول في نخبة جامعات العالم، ومن أمثلتها: جامعة ستانفورد وجامعة جونز هوبكنز وجامعة كاليفورنيا بيركلي وجامعة كولومبيا.

12 ألف متقدم لبرنامج نخبة

الجدير بالذكر أن عدد المتقدمين لبرنامج “نخبة” منذ انطلاقه تجاوز 12 ألف متقدم، حيث حصل أكثر من 360 طالب من خريجي البرنامج على أكثر من 1700 قبول في أفضل 20 جامعة على مستوى العالم.

هذا وتعمل مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” على تمكين الطلبة من مختلف الجوانب العملية والمهارية، عبر برنامج “نخبة” للإعداد لنخبة الجامعات في الوقت الذي تمضي فيه رحلة بنائها القدرات وتشجيع الطاقات وإعداد الأجيال القادمة من الشباب السعودي، ليكونوا قادة وعلماء ومبدعين في مختلف المجالات عبر إكسابهم أحدث المعارف والمهارات.

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