مختصون بالتجارة الإلكترونية يطالبون بأكاديمية متخصصة

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باشر عدد من المهتمين والمتخصصين في التجارة الإلكترونية، الدعوة إلى أهمية تأسيس أكاديمية متخصصة في التجارة الإلكترونية بالمملكة، لسد الاحتياج المهني والوظيفي في هذا المجال المتسارع في النمو.

وأكد المتخصصون في ظل وجود أكاديميات لعلوم البيانات والبرمجة وتطوير التطبيقات، والتسويق الرقمي وريادة الأعمال، فإن هذا القطاع يحتاج إلى الكادر الوظيفي المؤهل في مختلف مهاراته.

وقال حسين الحاجي، الخبير والمدرب في التجارة الإلكترونية: إن “نسبة كبيرة من المعسكرات والبرامج التدريبية في مجال التجارة الإلكترونية، تركز على الجانب الريادي في المجال، بهدف تخريج مشاريع تجارة إلكترونية ناجحة وذات قيمة مضافة”.

التجارة الإلكترونية

وأضاف الحاجي، بحسب صحيفة “الوطن”: “هذه المشاريع وغيرها من المشاريع القائمة، ستحتاج إلى كادر وظيفي يشغل ويدير هذا المشروع بثقافة جيدة في التجارة الإلكترونية، ويعي الفروقات بين هذا النمط من الأعمال والنمط الاعتيادي، ويتقن استخدام الأدوات الرقمية التي يتم الاستعانة بها في كل دور من أدوار الفريق”.

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وأشار الحاجي إلى وجود أكاديمية تُخرّج كادرًا مهنيًا ووظيفيًا يعمل بكفاءة عالية في مشاريع التجارة الإلكترونية القائمة، وخلال فترة زمنية قصيرة -برامج دبلوم- في التخصصات التالية:

• تأسيس وإطلاق المتجر الإلكتروني.

• إدارة محتوى المتجر الإلكتروني.

• خدمة عملاء المتجر الإلكتروني.

• التسويق الرقمي للتجارة الإلكترونية.

• متابعة وإدارة طلبات المتجر الإلكتروني.

• تحليل بيانات المتجر الإلكتروني.

• تجربة المستخدم وواجهة المستخدم للمتجر الإلكتروني.

• مبيعات المتجر الإلكتروني.

• التصاميم وتصوير المنتجات للمتجر الإلكتروني.

• المالية والمحاسبة وبوابات الدفع للمتجر الإلكتروني.

• الأمن السيبراني للمتجر الإلكتروني.

• الثقافة القانونية بنظام التجارة الإلكترونية.