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وزير خارجية اليمن: لن نسمح لإيران بالاستيلاء على مواردنا النفطية
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وزير خارجية اليمن: لن نسمح لإيران بالاستيلاء على مواردنا النفطية

وزير خارجية اليمن: لن نسمح لإيران بالاستيلاء على مواردنا النفطية

وزير خارجية اليمن: لن نسمح لإيران بالاستيلاء على مواردنا النفطية
٠٤:٠٧:١٠ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير خارجية اليمن أحمد بن مبارك، أن بلاده لن تسمح باستيلاء إيران على موارد اليمن النفطية، وأنها ستستخدم حقها الدستوري في الدفاع عن مقدرات شعبها.

هدف الحكومة الشرعية هو تجديد الهدنة لأجل سلام شامل

وأوضح في تصريحات لـ “العربية”، أن هدف الحكومة الشرعية هو تجديد الهدنة لأجل سلام شامل، مع التمسك بكل الآليات الدبلوماسية المتاحة لإنهاء معاناة الشعب.

الحوثي هي الطرف الرئيس المعرقل لجهود السلام

وأكد بن مبارك أن مليشيات الحوثي هي الطرف الرئيس المعرقل لجهود السلام، مبيناً أن الجماعة المدعومة من إيران حولت منطقة البحر الأحمر إلى منطقة عسكرية.

مليشيات الحوثي فرضت الحرب تنفيذًا لأجندة طهران

كما أكد أن مليشيات الحوثي فرضت الحرب تنفيذًا لأجندة طهران التوسعية في المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك مصلحة استراتيجية للإقليم والعالم في إنهاء انقلاب جماعة الحوثي، كي يصبح اليمن دولة فاعلة ضمن جوارها العربي والإسلامي.

وأضاف أن مصلحة الحوثيين الحقيقية تكمن في إبقاء الحرب، مشيراً إلى أنهم جلبوا خطاب الكراهية للبلاد، وأن الحكومة الشرعية تراهن على إرادة اليمنيين في إسقاط المشروع الإيراني بكل مآسيه.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال المساعي الأممية جارية من أجل تمديد الهدنة السابقة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الحالي، حيث سبق أن أعلنت الأمم المتحدة أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها، ومن 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

 

الكلمات الدلالية:
أحمد بن مبارك إيران الهدنة في اليمن اليمن مليشيات الحوثي

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