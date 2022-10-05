بالتفاصيل.. إحباط تهريب 65 طنًا من القات و425 ألف قرص تداول طبي (فيديو وصور)

تواصل – فريق التحرير :

قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، إن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك والشرقية، أحبطت محاولات تهريب 64 طنًا و400 كيلو جرام من مادة القات المخدر وطن و9 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و62 ألف قرص إمفيتامين مخدر و425620 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

إلقاء القبض على مهربي المواد المخدرة

كما تم إلقاء القبض على 135 متهمًا منهم 36 مواطنًا و99 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: 44 من الجنسية الإثيوبية، و39 من الجنسية اليمنية، و7 من الجنسية الصومالية، و6 من الجنسية الإريترية، و2 من الجنسية الباكستانية، ومتهم من الجنسية المصرية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

وتبذل دوريات حرس الحدود جهودا كبيرة لضبط الخارجين عن القانون والمهربين والذين يحاولون إدخال المواد المخدرة إلى البلاد ونشرها بين عموم المواطنين.

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