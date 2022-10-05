الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
شروط التقديم.. مصفاة أرامكو “سامرف” توفر عددًا من الوظائف الشاغرة
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شروط التقديم.. مصفاة أرامكو “سامرف” توفر عددًا من الوظائف الشاغرة

شروط التقديم.. مصفاة أرامكو “سامرف” توفر عددًا من الوظائف الشاغرة

شروط التقديم.. مصفاة أرامكو “سامرف” توفر عددًا من الوظائف الشاغرة
٠٣:٤٣:٢٦ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مصفاة أرامكو موبيل المحدودة “سامرف”، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للمواطنين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة ينبع الصناعية؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– منسق تدريب موارد بشرية.

* المؤهلات والخبرات:

– الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو نظم المعلومات الإدارية أو الموارد البشرية، مع 5 سنوات خبرة كحد أدنى في المجالات ذات الصلة.

* المسؤوليات:

– تنظيم جميع السجلات والوثائق الخاصة بقسم T&CD والتحكم فيها والاحتفاظ بها ، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على قاعدة بيانات مناسبة ومحدثة للحصول على معلومات سريعة وإحالات مرجعية إحصائية بالإضافة إلى تقديم تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب.

– تنسيق وترتيب اجتماعات جدول T&CD عن طريق الاتصال بمزود التدريب، مع إنشاء وتحديث جميع حسابات الموظفين وخطط التدريب والسجلات في نظام التدريب العالمي على التصنيع (GMT).

– ضمان الصيانة العامة المناسبة لموقع GMT بما في ذلك اختبار النظام والاتصالات الخارجية ومشكلات موقع الويب، والتواصل مع الموظفين الجدد لتنفيذ المتطلبات المسبقة لشارة الهوية.

– المساعدة في إدارة وترتيب أنشطة التدريب في الموقع / خارج الموقع / داخل المملكة / خارج المملكة بما في ذلك عقد الاجتماعات والتواصل مع الأطراف المعنية والتسجيل وتقييم البرامج.

* طريقة التقديم:

– أوضحت مصفاة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 أكتوبر  2022م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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ساممرف شركة أرامكو محافظة ينبع مصفاة أرامكو وظائف شاغرة

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