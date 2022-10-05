شروط التقديم.. مصفاة أرامكو “سامرف” توفر عددًا من الوظائف الشاغرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مصفاة أرامكو موبيل المحدودة “سامرف”، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للمواطنين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة ينبع الصناعية؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– منسق تدريب موارد بشرية.

* المؤهلات والخبرات:

– الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو نظم المعلومات الإدارية أو الموارد البشرية، مع 5 سنوات خبرة كحد أدنى في المجالات ذات الصلة.

* المسؤوليات:

– تنظيم جميع السجلات والوثائق الخاصة بقسم T&CD والتحكم فيها والاحتفاظ بها ، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على قاعدة بيانات مناسبة ومحدثة للحصول على معلومات سريعة وإحالات مرجعية إحصائية بالإضافة إلى تقديم تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب.

– تنسيق وترتيب اجتماعات جدول T&CD عن طريق الاتصال بمزود التدريب، مع إنشاء وتحديث جميع حسابات الموظفين وخطط التدريب والسجلات في نظام التدريب العالمي على التصنيع (GMT).

– ضمان الصيانة العامة المناسبة لموقع GMT بما في ذلك اختبار النظام والاتصالات الخارجية ومشكلات موقع الويب، والتواصل مع الموظفين الجدد لتنفيذ المتطلبات المسبقة لشارة الهوية.

– المساعدة في إدارة وترتيب أنشطة التدريب في الموقع / خارج الموقع / داخل المملكة / خارج المملكة بما في ذلك عقد الاجتماعات والتواصل مع الأطراف المعنية والتسجيل وتقييم البرامج.

* طريقة التقديم:

– أوضحت مصفاة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 أكتوبر 2022م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).