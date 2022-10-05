«الغذاء والدواء»: ضبط أكثر من 11 ألف منتج مخالف بمنشأة في عسير

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة «الغذاء والدواء»، اليوم الأربعاء، عن ضبط أكثر من 11 ألف منتج مخالف بمنشأة في عسير.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

الغذاء والدواء تضبط منتجات فاسدة

وقالت الهيئة إنها “رصدت خلال جولاتها الرقابية في عسير منشأة سكنية تقوم بتخزين مستحضرات دوائية وغذائية في ظروف غير مناسبة مع ممارسة النشاط بدون ترخيص”.

وأضافت أنه “تم ضبط المنتجات المخالفة التي بلغت أكثر من 11,086 منتجًا واتخاذ الإجراءات النظامية”.

وقبل أيام، أعلنت هيئة الغذاء والدواء، ضبط 10 أطنان من مواد فاسدة بمنشأة في مدينة جدة.

وقالت الهيئة إنها “رصدت منشأة غذائية في جدة تقوم بتعبئة وتغليف منتجات تحت ظروف سيئة مما أدى لتلفها وفسادها”.

وأضافت أنه “تم ضبط المخالفة وحجز جميع المنتجات المقدّرة بنحو 10 أطنان، وإيقاف خطوط الإنتاج، وجاري إكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة”.

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