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عاجل.. 3 قتلى و25 جريحًا في انفجار داخل مسجد بوزارة الداخلية الأفغانية
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عاجل.. 3 قتلى و25 جريحًا في انفجار داخل مسجد بوزارة الداخلية الأفغانية

عاجل.. 3 قتلى و25 جريحًا في انفجار داخل مسجد بوزارة الداخلية الأفغانية

عاجل.. 3 قتلى و25 جريحًا في انفجار داخل مسجد بوزارة الداخلية الأفغانية
٠٢:٥٣:٢٦ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 25 أخرون، نتيجة تفجير داخل مسجد بوزارة الداخلية الأفغانية بالعاصمة كابل.

يأتي هذا بعد أيام، من الإعلان عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء تفجير انتحاري استهدف قاعة دراسية في كابول إلى 35 شخصًا على الأقل.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة أن “الحصيلة الأخيرة لضحايا الاعتداء بلغت 35 قتيلاً على الأقل و82 جريحاً، وذلك في إشارة إلى هجوم الجمعة على مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية.

وقالت الشرطة الأفغانية إن التفجير استهدف مركز “كاج” التعليمي في منطقة “داشتي بارشي” في الجزء الغربي من كابل، فيما أكد مسؤولون من “كاج” أن التفجير وقع خلال إجراء الطلاب امتحانًا جامعيًا تطبيقيًا.

وبحسب معلومات موثوقة، فإن غالبية سكان المنطقة ينتمون إلى أقلية الهزارة العرقية، التي تعرّضت لهجمات في السابق من عدة فصائل محلية مختلفة معها فكريًا.

وسيطرت حركة طالبان على أفغانستان، بعد ما يقرب من 20 عامًا على الإطاحة بها من قبل تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة، حيث شجعهم انسحاب القوات الأمريكية على التقدم بوتيرة أسرع، وهم الآن يسيطرون على جميع المدن الرئيسة، بما في ذلك العاصمة كابل.

الكلمات الدلالية:
أفغانستان تفجير حركة طالبان قتلى وجرحى كابول

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