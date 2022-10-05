وسط معارك عنيفة.. القوات الأوكرانية تسترد 5 بلدات في ليمان بدونيتسك

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وسط معارك عنيفة، أعلنت القوات الأوكرانية أنها تمكنت من استرداد 5 بلدات في ليمان بدونيتسك ومناطق مختلفة من البلاد.

تحرير عشرات البلدات في خيرسون وخاركيف ولوجانسك ودونيتسك

وأوضح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أن قواته قامت بتحرير عشرات البلدات في خيرسون وخاركيف ولوجانسك ودونيتسك، مؤكدًا أنه صدق على قرار مجلس الأمن القومي الذي نص على استحالة إجراء مفاوضات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية، أن قواتها تقوم بعمليات تعبئة في المناطق التي ضمتها روسيا، وأن الجيش الأوكراني أرسل منظومات صاروخية من طراز هيمارس إلى ليمان.

القوات الجوية الأوكرانية تسقط 6 طائرات إيرانية الصنع

فيما أسقطت القوات الجوية الأوكرانية، 6 طائرات إيرانية الصنع من طراز شاهد الليلة الماضية جنوبي البلاد.

وكشف مسؤول عسكري أمريكي رفيع، أن الضربات الروسية تتركز على باخموت، ومعارك الدفاع الأوكرانية تتركز في خاركيف وخيرسون، مؤكدًا أن خسارة روسيا منطقة إيزيوم حدت من قدرة قواتها على التحرك.

وأشار إلى أن القوات الروسية في وضع دفاعي في خيرسون مقارنة بوضعها الهجومي في الشمال، لافتًا إلى أن تحرير القوات الأوكرانية مدينة ليمان إنجاز كبير، في وقت لم يلاحظ فيه تعزيز كبير للقوات الروسية في أوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الأوكراني اخترق الدفاعات على محوري زولوتايا بالكا وأليكسندروفكا بفضل التفوق العددي بوحدات الدبابات.

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