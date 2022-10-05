الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
صندوق استثمارات المملكة يتلقي أوامر بيع سندات خضراء لأول مرة
عاجل.. 3 قتلى و25 جريحًا في انفجار داخل مسجد بوزارة الداخلية الأفغانية
بالتفاصيل.. القبض على 4 مواطنين بالرياض لتزييفهم أوراقًا نقدية
دول في «أوبك+» تُرجّح تخفيضًا تدريجيًا لإنتاج النفط
بالتفاصيل والأرقام.. أهم المهن التي تتطلب الترخيص الحرفي عبر منصة “بلدي”
«التأمينات الاجتماعية»: 70% انخفاضًا في إصابات العمل (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

صندوق استثمارات المملكة يتلقي أوامر بيع سندات خضراء لأول مرة

صندوق استثمارات المملكة يتلقي أوامر بيع سندات خضراء لأول مرة

صندوق استثمارات المملكة يتلقي أوامر بيع سندات خضراء لأول مرة
٠٢:٥٥:١٠ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت وثيقة بنكية، اليوم الأربعاء، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، بدأ في تلقي أوامر بيع سندات خضراء لأول مرة، على ثلاث شرائح لأجل 5 و10 و100 عام.

وقالت مصادر: إن “سندات PIF الخضراء جذبت طلبات فاقت الـ10 مليارات دولار خلال ساعات من بدء الاكتتاب”؛ بحسب “العربية”.

ووجه صندوق الاستثمارات العامة بأسعار مبدئية للسندات الخضراء عند حوالي 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية (UST) للورقة ذات أجل الخمس سنوات؛ حوالي 190 نقطة أساس فوق سندات الخزانة لشريحة 10 سنوات.

توجيهات الصندوق

كما شمل توجيه الصندوق حوالي 7٪ – 7.25٪ لشريحة 100 عام التي من المتوقع أن تجمع 500 مليون دولار، وفق ما أظهرته الوثيقة.

كما بينت الوثيقة أن الاكتتاب افتتح، ومن المتوقع إغلاق الصفقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

اقرأ أيضًا:

«الرميان»: صندوق الاستثمارات يستهدف توفير أكثر من 331 ألف وظيفة

الكلمات الدلالية:
سندات خضراء صندوق الاستثمارات نقطة أساس وثيقة بنكية

مواد ذات صلة

المزيد
«الأرصاد»: توقعات بارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق

«الأرصاد»: توقعات بارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق

٠٩:٥٨ ص، الأربعاء، ١٨ يناير ٢٠١٧
أكثر من 3000 منشأة استفادت من خدمة “جدير” لدعم المحتوى المحلي

أكثر من 3000 منشأة استفادت من خدمة “جدير” لدعم المحتوى المحلي

٠٤:٢٥ م، الثلاثاء، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
ماليزيا تعلن التزامها بإنشاء مركز الملك سلمان للسلام في الوقت المحدد

ماليزيا تعلن التزامها بإنشاء مركز الملك سلمان للسلام في الوقت المحدد

٠٤:٠٠ م، الأحد، ٠٧ مايو ٢٠١٧
نقل المقر الرئيس لـ«الطيران المدني» من جدة إلى الرياض تدريجيًا

نقل المقر الرئيس لـ«الطيران المدني» من جدة إلى الرياض تدريجيًا

٠٣:٣٨ م، الأثنين، ٢١ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *