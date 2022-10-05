صندوق استثمارات المملكة يتلقي أوامر بيع سندات خضراء لأول مرة

تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت وثيقة بنكية، اليوم الأربعاء، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، بدأ في تلقي أوامر بيع سندات خضراء لأول مرة، على ثلاث شرائح لأجل 5 و10 و100 عام.

وقالت مصادر: إن “سندات PIF الخضراء جذبت طلبات فاقت الـ10 مليارات دولار خلال ساعات من بدء الاكتتاب”؛ بحسب “العربية”.

ووجه صندوق الاستثمارات العامة بأسعار مبدئية للسندات الخضراء عند حوالي 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية (UST) للورقة ذات أجل الخمس سنوات؛ حوالي 190 نقطة أساس فوق سندات الخزانة لشريحة 10 سنوات.

توجيهات الصندوق

كما شمل توجيه الصندوق حوالي 7٪ – 7.25٪ لشريحة 100 عام التي من المتوقع أن تجمع 500 مليون دولار، وفق ما أظهرته الوثيقة.

كما بينت الوثيقة أن الاكتتاب افتتح، ومن المتوقع إغلاق الصفقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

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