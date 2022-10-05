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دول في «أوبك+» تُرجّح تخفيضًا تدريجيًا لإنتاج النفط
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دول في «أوبك+» تُرجّح تخفيضًا تدريجيًا لإنتاج النفط

دول في «أوبك+» تُرجّح تخفيضًا تدريجيًا لإنتاج النفط

دول في «أوبك+» تُرجّح تخفيضًا تدريجيًا لإنتاج النفط
٠٢:٣٩:٥٢ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشف جعفر الطائي، العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، عن السيناريو المرتقب لـ “أوبك+” في اجتماعه اليوم الأربعاء، هو خفض إنتاج النفط بين 500 ألف برميل يوميًا إلى 1.5 مليون برميل يوميًا.

وأضاف الطائي: أن “السيناريو الثاني هو التخفيض بواقع 2 إلى 2.5 مليون برميل يوميًا ويدفع البعض بشدة بشأنه”.

اجتماع (أوبك+)

وزاد الطائي: أن “هناك عدة أعضاء معترضين على السيناريو الثاني لأن نفقاتهم الرأسمالية كثيرة، ويدعمون التخفيض التدريجي بدلاً من التخفيض المباشر، وأن يكون التخفيض في الشهر الحالي من 500 ألف برميل يوميًا إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، وأن يكون التخفيض الثاني خلال اجتماع أوبك+ في شهر نوفمبر المقبل عند رؤية نتائج مبيعات النفط الروسي على الأسواق العالمية”.

ويستعد تحالف أوبك+ لتخفيضات كبيرة في إنتاج النفط عندما يجتمع في وقت لاحق، مما يحد من الإمدادات في سوق تعاني شحًا بالفعل على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة.

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الكلمات الدلالية:
أسعار النفط أوبك دول مصدرة سيناريوهات أوبك

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