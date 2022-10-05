بالتفاصيل والأرقام.. أهم المهن التي تتطلب الترخيص الحرفي عبر منصة “بلدي”

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن هناك بعض المهن التي تتطلب الترخيص الحرفي وذلك عن طريق منصة”بلدي”.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن المهن التي تتطلب الترخيص الحرفي، هي:

1 – تركيب الأثاث.

2 – ميكانيكا السيارات.

3 – البيع بالتجزئة للزهور والورد.

4 – البيع بالتجزئة للأثاث والمعدات الزراعية.

300 ألف مستفيد من منصّات “البلدية” الرقميّة خلال سبتمبر

في الوقت نفسه، سجّلت منصّات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرقميّة، خدمة أكثر من 300 ألف مستفيد، حيث حققت منصات “سكني” الرقمية ارتفاعًا في نسبة المستفيدين تصل إلى 6% خلال شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس 2022، بعدد إجمالي بلغ أكثر من 153 ألف مستفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين من منصات وخدمات “بلدي” أكثر من 154 ألف مستفيد.

“سكني” يجيب على أكثر من 115 ألف اتصال

وأجاب مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين لبرنامج سكني على أكثر من 115 ألف اتصال بمتوسط يومي تجّاوز 3837 مكالمة، وذلك للاستفسار عن خدمات البرنامج التي تتضمن:

1 – الاستحقاق الفوري.

2 – حجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية.

3 – عروض الأسعار من الجهات التمويلية التي يتيحها “سكني”.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار دعم المستفيدين والإسهام في رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – كما سجل المركز الموحد للعناية بالعملاء بلدي (199040) أكثر من 133 ألف اتصال بمتوسط يومي تجاوز 4438 مكالمة.

حساب العناية بالمستفيدين يستقبل 25 ألف استفسار

وخلال الشهر الماضي، استقبل حساب العناية بالمستفيدين لبرنامج سكني على منصة تويتر 25 ألف استفسار من المواطنين، للاستفسار حول الخيارات والحلول السكنية التي يقدمها من قروض مدعومة لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، وخيار الأراضي السكنية، وذلك ضمن جهود البرنامج لتقديم خدمات وحلول تسهل تملك المنزل الأول للأسر بالمملكة.

تطبيق منصة بلدي يسجل 687 ألف زيارة و98 ألف تحميل

كما تجاوب حساب العناية بالعملاء لمنصة “بلدي” على منصة تويتر خلال شهر سبتمبر الماضي مع أكثر من 21 ألف استفسار عن جميع الخدمات البلدية التي تقدمها المنصة، وسجل تطبيق منصة بلدي 687 ألف زيارة وأكثر من 98 ألف تحميل، فيما سجل تطبيق منصة “سكني” أكثر من 108 آلاف تحميل للتطبيق خلال ذات الشهر.

وزارة الشؤون البلدية تشهد تحولاً رقميًا في جميع المجالات

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تحولاً رقميًا في المجالات كافة، تعزيزًا للتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات الوزارة الاستراتيجية في القطاعين البلدي والإسكاني وفقَ منظومة رقمية مستدامة تهدف للوصول إلى:

1 – رفع مستوى رضا ومشاركة العميل.

2 – تمكين فرص الاستثمار من البيانات والخدمات.

3 – تطوير نماذج العمل الجديدة ورحلات العملاء المبتكرة.

4 – خدمات رائدة لمدن رقمية ذكية ومبتكرة توفر حياة مزدهرة للعملاء.

5 – توفير بيانات موحدة وموثوقة لتحسين مرونة وكفاءة المنظومة الرقمية.

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