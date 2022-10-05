الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«التأمينات الاجتماعية»: 70% انخفاضًا في إصابات العمل (فيديو)
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«التأمينات الاجتماعية»: 70% انخفاضًا في إصابات العمل (فيديو)

«التأمينات الاجتماعية»: 70% انخفاضًا في إصابات العمل (فيديو)

«التأمينات الاجتماعية»: 70% انخفاضًا في إصابات العمل (فيديو)
٠٢:١٥:٥٠ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن انخفاض نسبة الإصابة في العمل لعام 2021 لتسجل 28.10 إصابة لكل 100 ألف مشترك، مقابل 93.2 إصابة عام 2009.

من جهته، كشف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس عن ارتفاع عدد المستفيدين في فرع الأخطار المهنية إلى 8.5 مليون مستفيد، فيما انخفضت إصابات العمل بنسبة 70%. جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الخامس للسلامة والصحة المهنية والذي يقام حاليًا في الرياض

وشدد في الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان «استعراض جهود المملكة في مجال السلامة والصحة المهنية»، على عناية المملكة وحرصها على حماية العاملين وضمان سلامتهم عبر سن مجموعة من الأنظمة والقوانين بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لضمان السلامة المهنية في مقرات العمل.

عدد المستفيدين بفرع الأخطار المهنية يقدر بأكثر من 8.5 مليون مشترك

وأضاف أن فرع الأخطار المهنية يقدر عدد مستفيديه بأكثر من 8.5 مليون مستفيد، كما يضمن الفرع تقديم العناية الطبية للمصابين بإصابات العمل والأمراض المهنية.

كما استعرض محافظ التأمينات الاجتماعية جهود المؤسسة في تعزيز السلامة والصحة المهنية، اذ استحدثت نظاماً إلكترونياً يقوم على أتمتة جميع مراحل عمليات الرقابة على التزام المنشآت باشتراطات السلامة، كما أصدرت أول كتاب معايير للسلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى دليل إرشادي لتنفيذ تعليمات السلامة المهنية في أماكن العمل.

وبيَّن النحاس أن إصابات العمل انخفضت بنسبة تتجاوز 70% ما بين عامي 2009 و 2021م.

وأكد الالتزام بتعزيز كفاءة عمليات المراقبة على التزام المنشآت باشتراطات السلامة، وتفعيل الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي كأحد الحلول المستقبلية لتعزيز وقياس صحة بيئات العمل، والانتقال نحو الحلول الرقمية في عملية التقييم الذاتي والإلكتروني للمنشآت.

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