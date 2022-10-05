الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم
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أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم

أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم

أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم
٠٢:٠٩:٤٥ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، انخفاضًا بسيطًا جدًا بأسواق المملكة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 205.68 ريال، أي ما يعادل 54.85 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 188.54 ريال/ 50.28 دولار.

سعر الجرام عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، نحو 179.97 ريال/ 47.99 دولار.

عيار 24

205.68 ريال (54.85 دولار)

عيار 22

188.54 ريال (50.28 دولار)

عيار 21

179.97 ريال (47.99 دولار)

عيار 18

154.26 ريال (41.14 دولار)

عيار 14

119.98 ريال (32.00 دولارًا)

عيار 12

100.57 ريال (26.79 دولار)

أوقية الذهب

بيع: 6,397.50 ريال (1,706.00 دولارات)

شراء: 6,401.25 ريال (1,707.00 دولارات)

الجنيه الذهب

1,727.75 ريال (460.73 دولار)

كيلو الذهب

151,709.96 ريال (40,719.13 دولار)

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