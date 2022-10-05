دول مجلس التعاون تعتمد خطة تسهيل فتح الحسابات الاستثمارية

تواصل – واس:

اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الخطة التنفيذية لتفعيل مبادرة تسهيل متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية وتفعيل نموذج اعرف عميلك KYC.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس والعشرين، للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول المجلس، والذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي.

تسهيل فتح الحسابات الاستثمارية

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات في مقدمتها اعتماد الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

واستمعت اللجنة لعرض موجز من هيئة السوق المالية السعودية حول آثار ونتائج الحملات التوعية التي جرى إطلاقها، وأهم مؤشرات التفاعل وآخر المستجدات بشأن جائزة المستثمر الخليجي الذكي.

أسواق المال الخليجية

وأحيطت اللجنة بما توصلت إليه لجنة أسواق (البورصات) المال الخليجية بشأن تنفيذ المبادرات الجاري العمل عليها من قبل اللجنة، التي ستسهم في تعزيز سبل التواصل والتعاون بين الأسواق الخليجية.

كما اطلعت على ما توصل إليه فريق عمل المسؤولين عن التدريب بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس بشأن تفعيل بوابة المعرفة لأسواق المال الخليجية للاستفادة منها بشكل أكبر، وآخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس وتبادل الرأي بشأنها.

واطلع الاجتماع على الدراسة التي قام بها المركز الإحصائي الخليجي حول “الأداء المالي للشركات المقيدة في أسواق المال الخليجية”، التي تهدف بشكل أساسي إلى توفير قاعدة بيانات مالية ومعلوماتية كاملة عن كافة المؤسسات المقيدة والمتداول أسهمها في أسواق دول مجلس التعاون.

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