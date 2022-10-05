هل اقتربت لحظة الدمار؟.. 3 سيناريوهات حال استخدام روسيا لورقة الأسلحة النووية (فيديو)

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رصدت صحيفة “فايننشال تايمز” 3 سيناريوهات حال استخدام روسيا “السلاح النووي” في أوكرانيا، بحسب تقرير إخباري لقناة “العربية”.

3 سيناريوهات

1- السيناريو الأول وهو تنفيذ انفجار بسلاح نووي صغير على ارتفاع كبير بهدف تعطيل الأجهزة الكهرومغناطيسية.

2- السيناريو الثاني فهو القيام بتفجيرات نووية على ارتفاعات منخفضة لقتل عشرات الآلاف من الأوكرانيين.

3- أما السيناريو الثالث فيكون عبر الانفجار النووي السطحي لنقل المواد والأشعة النووية لأوكرانيا، ولكن هذا الخيار سيضر الدول المجاورة.

وتمتلك روسيا ترسانة نووية قوية يمكنها أن تبث الرعب في أوروبا وهذه الترسانة عبارة عن صواريخ بعيدة المدى.

سيناريوهات اللجوء إلى الترسانة النووية كما يراها الروس

وكان رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس “الدوما”، ليونيد سلوتسكي، قد دعا المسؤولين في واشنطن إلى الاطلاع على العقيدة النووية الروسية، قبل إصدار هذه التحذيرات.

وقال: “ليست هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها الولايات المتحدة عن إمكان استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا، ويجب أن يدرس المتخصصون الأمريكيون العقيدة النووية الروسية بصورة أفضل قبل توجيه التحذيرات عبر وسائل الإعلام”.

بالتوازي، قال رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، إن روسيا قد تلجأ إلى استخدام ترسانتها النووية في حالات معينة. مؤكدًا أن العقيدة النووية الروسية لن تطلب من دولة معادية إطلاق النار أولاً. وأدرج 4 سيناريوهات لاستخدام روسيا ترسانتها النووية.

وجرى أحدث تعديل لمرسوم بوتين، باعتباره رئيس الاتحاد الروسي، بشأن العقيدة النووية، في يونيو من عام 2020ـ. ويتضمّن أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي.

شروط استخدام الأسلحة النووية

يُتَّخذ قرار استخدام الأسلحة النووية من جانب رئيس الاتحاد الروسي شخصيًا، أمّا الشروط التي تحدد إمكان استخدامها فهي:

1- تلقي روسيا معلومات موثوقة بشأن إطلاق صواريخ باليستية تجاه أراضي روسيا أو أراضي حلفائها.

2- استخدام أي عدو محتمل أسلحةً نووية أو أنواعًا أخرى من أسلحة الدمار الشامل، والتي تشمل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وإطلاقها على أراضي الاتحاد الروسي أو حلفائه.

3- تأثير العدو في المنشآت الحكومية أو العسكرية ذات الأهمية القصوى للاتحاد الروسي، والتي سيؤدي تعطيلها إلى تعطيل إجراءات الاستجابة للقوات النووية.

4- عدوان على الاتحاد الروسي من خلال أسلحة تقليدية يجعل وجود الدولة ذاته مهدَّدًا.