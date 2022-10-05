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مجددًا.. مدفعية الحرس الثوري الإيراني تعاود قصف مواقع في شمال العراق
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مجددًا.. مدفعية الحرس الثوري الإيراني تعاود قصف مواقع في شمال العراق

مجددًا.. مدفعية الحرس الثوري الإيراني تعاود قصف مواقع في شمال العراق

مجددًا.. مدفعية الحرس الثوري الإيراني تعاود قصف مواقع في شمال العراق
٠١:٠٩:٣٠ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام عراقية أن مدفعية الحرس الثوري الإيراني عاودت اليوم، قصف مواقع في مناطق شمال العراق.

الحرس الثوري يقصف شمال العراق بالمدفعية القفيلة

وقبل أيام، كشفت مصادر إعلامية أن الحرس الثوري الإيراني، قام بقصف قرى حدودية في إقليم كردستان العراق بالمدفعية الثقيلة.

وأفادت وكالة “بغداد اليوم”، بأنه “لليوم الثامن على التوالي، تعاود المدفعية الإيرانية قصف قرى ناحية سيدكان في قضاء سوران بمحافظة أربيل”، مضيفة أن “القصف الإيراني استهدف قرية هورني وحسب المعلومات لم يوقع خسائر بشرية”.

سقوط 13 قتيلًا و58 مصابًا

وفي مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي، أسفر قصف إيراني على إقليم كردستان، عن سقوط 13 قتيلا و58 مصابا، فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مقتل مواطن أمريكي، في القصف الإيراني على الإقليم.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على القصف المتكرر لأراضي كردستان العراق.

وطالبت الوزارة، “باحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات إيران المنصوص عليها في المواثيق الدوليَّة والابتعاد عن المنطق العسكريّ ولغة السلاح في مُعالجة التحديات الأمنية، وحذرت من تداعياتها على السلم المُجتمعيّ لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين”.

وفي 24 سبتمبر الماضي، قصف الحرس الثوري الإيراني بالمدفعية قواعد لمجموعات كردية مسلحة مناهضة للحكومة الإيرانية على الحدود بين إيران وإقليم كردستان العراق.

 

الكلمات الدلالية:
الحرس الثوري الحرس الثوري الإيراني شمال العراق كردستان

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