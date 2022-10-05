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اعتماد الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات
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اعتماد الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات

اعتماد الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات

اعتماد الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات
١٢:٤٩:٤٨ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للنقل، أنها اعتمدت الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات، التي تتضمن اللون الموحد، والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات في المملكة.

استثناء “مدة سنة” للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية

وأوضحت أن قرار الاعتماد، تم مع استثناء “مدة سنة” للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة، والذي سيبدأ في 26 من شهر نوفمبر المقبل من هذا العام 2022م.

وأشارت الهيئة إلى أن اعتماد الهوية الجديدة للمركبات العاملة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات يأتي بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل.

زيادة تنظيم وحوكمة النشاط ومكافحة التستر

وأكدت الهيئة أن الهوية الجديدة، ستكون دافعًا لزيادة تنظيم وحوكمة النشاط ومكافحة التستر فيه، وبما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة هذه الخدمات.

وطالبت الهيئة المنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات إلى زيارة موقعها الإلكتروني والاطلاع على اللائحة المنظمة للنشاط ولتفاصيل أكثر عن ذلك، وللاستفسارات أو تقديم الملاحظات أتاحة الهيئة إمكانية التواصل المباشر من خلال الرقم الموحد: 19929.

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الهوية الجديدة الهيئة العامة للنقل بطاقات تشغيل سحب المركبات نقل السيارات

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