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طبيب يكشف أهم أسباب ارتجاع المعدة وينصح بهذا الأمر
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طبيب يكشف أهم أسباب ارتجاع المعدة وينصح بهذا الأمر

طبيب يكشف أهم أسباب ارتجاع المعدة وينصح بهذا الأمر

طبيب يكشف أهم أسباب ارتجاع المعدة وينصح بهذا الأمر
٠١:١٦:٠٦ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

قال استشاري الجهاز الهضمي و الكبد الدكتور سليمان الشنقيطي، إن البدانة والعمليات الجراحية أحد أهم أسباب ارتجاع المعدة.

وأوضح خلال “برنامج اليوم” على قناة “الإخبارية” أن هناك أسباب أخرى للارتجاع مثل الأكل أو كسل الإمعاء وكسل المعدة وبعض العمليات الجراحية.

ونصح باللجوء إلى الطبيب خاصة إذا خرجت الأعراض الغير كلاسيكية للارتجاع مثل الالتهابات المتكررة في الجهاز التنفسي أو الأذن الوسطى أو تغيرات الصوت.

ماذ عن ارتجاع المريء؟

ارتجاع المريء هو اضطراب مزمن في الجهاز الهضمي بسبب عدم إغلاق العضلة العاصرة للمريء (LES) بشكل صحيح ، مما يسمح بحمض المعدة إلى المريء ، مما يسبب الالتهابات وفي بعض الحالات تآكل الأسنان.

في بعض الحالات، قد يكون ارتجاع المريء نتيجة لمشكلة أخرى، مثل فتق الحجاب الحاجز أو ورم، و تشير التقديرات إلى أن حوالي 20 % من الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة يتأثرون بمرض الارتجاع المعدي المريئي ويمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار، ولكن لحسن الحظ ، يمكن لمعظم الناس التحكم في الأعراض من خلال تغييرات نمط الحياة  أو الأدوية.

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