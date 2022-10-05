«أمن المنشآت» تعلن نتائج القبول في وظائفها

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أعلنت قوات “أمن المنشآت” ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي على الوظائف العسكرية رجال على رتبة جندي أول وجندي.

وقالت قوات أمن المنشآت إن طريقة الاستعلام عن النتيجة كاملة ستكون بعد اكتمال النتائج والقبول النهائي.

وكانت قوات أمن المنئآت قد قالت في وقت سابق إن التعيين على الوظائف سيكون في مختلف مناطق المملكة.

معلومات عن قوات أمن المنشآت

يذكر أن قوّاتُ أمن المنشآت هي إحدى الفروع الرئيسية للقوات العسكرية الخاضعة لوزارة الداخلية، ووفقاً لهيكلها التنظيمي تكون مهمتها توفير الحماية اللازمة للمنشآت البترولية والصناعية من خارج حرم كل منشأة والتأكد من كفاءة أمن تلك المنشآت من الداخل عن طريق المشاركة في إعداد خططها والتفتيش عليها.

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