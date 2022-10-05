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عاجل.. الكويت: أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء
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عاجل.. الكويت: أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء

عاجل.. الكويت: أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء

عاجل.. الكويت: أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء
١٢:٢٨:٥٠ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر أمير الكويت، اليوم الأربعاء، أمرا أميريا بإعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء.

والأحد، استقبل سمو ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سمو رئيس مجلس الوزراء، الذي رفع إلى سموه كتاب استقالة الحكومة.

وحسب وكالة “كونا” الرسمية، فقد استقبل ولي العهد بقصر بيان صباح الأحد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الجبار الصباح.

يشار إلى أنه بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة، تقدم مجلس الوزراء الكويتي باستقالته إلى أمير البلاد.

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أمر أميري الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الكويت رئيس وزراء الكويت

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