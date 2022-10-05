وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي.. رابط التقديم

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة المتوسطة، وفق المسميات الوظيفية التالية:

1 -مساعد خدمة طعام

* المؤهلات والخبرة:

-مطلوب تعليم مدرسة متوسطة.

-أي خبرة مطلوبة.

-مطلوب لغتين العربية / الإنجليزية بطلاقة.

2 -كاتب حراسة

* المؤهلات والخبرة:

-التعليم الثانوي مطلوب.

-أي خبرة مطلوبة.

-متطلبات أخرى (شهادات).

-ثنائي اللغة الإنجليزية والعربية.

-اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بنسبة 60٪.

-يفضل الكفاءة الحاسوبية الأساسية.

3 -أخصائي جودة الصيدلة والسلامة.

* المؤهلات والخبرة:

-مطلوب ماجستير أو فارم د. / بكالوريوس في إدارة الصحة الصيدلية، أو غيرها من التخصصات ذات الصلة.

-مطلوب ست (6) سنوات من الخبرة ذات الصلة مع الماجستير، أو ثماني (8) سنوات مع دكتور صيدلاني/ درجة البكالوريوس.

4 -استشاري جراحة الاطفال.

* المؤهلات والخبرة:

-التخرج من كلية الطب المعتمدة، وإكمال الفترة المطلوبة من التدريب في التخصص و / أو التخصص الفرعي ، مع شهادة البورد العربي أو الأمريكي ، والعضوية و / أو الزمالة في المملكة المتحدة و / أو كندا أو ما يعادلها.

-يجب أن تكون سبع (7) سنوات من التدريب في التخصص أو التخصص الفرعي بالإضافة إلى الخبرة التدريبية بعد التخرج مساوية أو تزيد عن سبع (7) سنوات من الخبرة في التخصص الفرعي.

التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الروابط التالية:

1.مساعد خدمة طعام (اضغط هنا)

2.كاتب حراسة (اضغط هنا)

3.اخصائي جودة الصيدلة والسلامة (اضغط هنا)

4.استشاري جراحة الاطفال (اضغط هنا)

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رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي