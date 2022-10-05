في يوم عيدهم.. وزير التعليم يشيد بعطاء المعلمين ودورهم ببناء الإنسان

تواصل ـ فريق التحرير:

أشاد معالي وزير التعليم، الدكتور يوسف البنيان؛ بعطاء ودور المعلمين في بناء الإنسان وتكوين المجتمع.

وقال معاليه في تغريدة له بثها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”: “أهنئ زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات بمناسبة #اليوم_العالمي_للمعلم؛ مقدرًا جهودهم، ومشيدًا بعطاءاتهم”.

وأضاف: “ومشيرًا لدورهم التربوي في بناء الإنسان، وتكوين مجتمع منافس يُحقّق أهداف التنمية المستدامة للوطن”.

تريند المملكة

وقد تصدر هاشتاق “#اليوم_العالمي_للمعلم” قائمة التريندات، اليوم الأربعاء، عبر منصة التغريدات القصيرة “تويتر” بالمملكة.

وحرص متابعو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على إبداء اهتمامهم باليوم العالمي للمعلم، الذي يوافق 5 من شهر أكتوبر سنويًا.

وعبر وسم “اليوم العالمي للمعلم” شاركت وزارة التعليم وعدد من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بتغريدات، إحياء لليوم العالمي للمعلم، وعلق الحساب الرسمي لوزراة التربية والتعليم بالقول: “بمناسبة #اليوم_العالمي_للمعلم، مجلس الوزراء يُشيد بدور المعلمين والمعلمات في عملية التحوّل والبناء”.

اقرأ أيضًا:

مواطنون يحتفون اليوم العالمي للمعلم عبر «تويتر»