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في يوم عيدهم.. وزير التعليم يشيد بعطاء المعلمين ودورهم ببناء الإنسان

في يوم عيدهم.. وزير التعليم يشيد بعطاء المعلمين ودورهم ببناء الإنسان

في يوم عيدهم.. وزير التعليم يشيد بعطاء المعلمين ودورهم ببناء الإنسان
١١:٤٥:٤٩ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أشاد معالي وزير التعليم، الدكتور يوسف البنيان؛ بعطاء ودور المعلمين في بناء الإنسان وتكوين المجتمع.

وقال معاليه في تغريدة له بثها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”: “أهنئ زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات بمناسبة #اليوم_العالمي_للمعلم؛ مقدرًا جهودهم، ومشيدًا بعطاءاتهم”.

وأضاف: “ومشيرًا لدورهم التربوي في بناء الإنسان، وتكوين مجتمع منافس يُحقّق أهداف التنمية المستدامة للوطن”.

تريند المملكة

وقد تصدر هاشتاق “#اليوم_العالمي_للمعلم” قائمة التريندات، اليوم الأربعاء، عبر منصة التغريدات القصيرة “تويتر” بالمملكة.

وحرص متابعو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على إبداء اهتمامهم باليوم العالمي للمعلم، الذي يوافق 5 من شهر أكتوبر سنويًا.

وعبر وسم “اليوم العالمي للمعلم” شاركت وزارة التعليم وعدد من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بتغريدات، إحياء لليوم العالمي للمعلم، وعلق الحساب الرسمي لوزراة التربية والتعليم بالقول: “بمناسبة #اليوم_العالمي_للمعلم، مجلس الوزراء يُشيد بدور المعلمين والمعلمات في عملية التحوّل والبناء”.

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الكلمات الدلالية:
بناء الإنسان تريند المملكة عطاء المعلمين وزارة التعليم وزير التعليم

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