باحثون: الفياجرا تساعد الجسم في الانتصار على السرطان

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كشف باحثون من المملكة المتحدة، أن الفياجرا تساعد جسم الإنسان في الانتصار على السرطان.

وقال الباحثون إن الأدوية المسماة مثبطات الفوسفوديستيراز من النوع 5 (PDE5)، وهي مادة كيميائية موجودة في الفياجرا، يمكن أن تساعد في تقليص الأورام الموجودة في المريء وفق موقع “روسيا اليوم”.

الحبة الزرقاء تواجه السرطان

وأضافوا أنه يمكن للحبة الزرقاء الصغيرة أن تجعل العلاج الكيميائي المستخدم ضد السرطان أكثر فعالية لدى أولئك الذين يقاومون العلاج.

ووفق الباحثين، تعمل الحبة الزرقاء على استهداف الخلايا التي تسمى الخلايا الليفية المرتبطة بالسرطان، والتي توجد في المنطقة المحيطة بالسرطانات بما في ذلك سرطان البروستات والرئة، وكذلك سرطان المريء.

وقال المؤلف الرئيس للدراسة، البروفيسور تيم أندروود، من جامعة ساوثهامبتون، إن جزءًا من السبب في ذلك هو أن السرطان يمكن أن يكون مقاومًا للعلاج الكيميائي، لكن تلك الحبة تزيد فعالية هذا العلاج.

يشار إلى أن سرطان المريء يؤثر على أنبوب الطعام الذي يربط الفم بالمعدة، وهو أدنى معدلات في البقاء على قيد الحياة، حيث يعيش 20% فقط من المرضى لمدة خمس سنوات أو أكثر بعد تشخيص الورم.

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