الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
باحثون: الفياجرا تساعد الجسم في الانتصار على السرطان
عاجل.. الكويت: أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء
مفاجأة.. اتحاد الكتاب الروسي يصدم بوتين ويطالب بتأجيل التعبئة لهذا السبب
عاجل.. “حساب المواطن” يكشف موعد إيداع الدفعة الـ 59 من البرنامج
قبل 10 أكتوبر.. «الزكاة والضريبة» تدعو المكلفين لتقديم إقراراتهم
رابط التقديم.. جامعة الملك سعود للعلوم توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

باحثون: الفياجرا تساعد الجسم في الانتصار على السرطان

باحثون: الفياجرا تساعد الجسم في الانتصار على السرطان

باحثون: الفياجرا تساعد الجسم في الانتصار على السرطان
١٢:٣٣:٤٤ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف باحثون من المملكة المتحدة، أن الفياجرا تساعد جسم الإنسان في الانتصار على السرطان.

وقال الباحثون إن الأدوية المسماة مثبطات الفوسفوديستيراز من النوع 5 (PDE5)، وهي مادة كيميائية موجودة في الفياجرا، يمكن أن تساعد في تقليص الأورام الموجودة في المريء وفق موقع “روسيا اليوم”.

الحبة الزرقاء تواجه السرطان

وأضافوا أنه يمكن للحبة الزرقاء الصغيرة أن تجعل العلاج الكيميائي المستخدم ضد السرطان أكثر فعالية لدى أولئك الذين يقاومون العلاج.

ووفق الباحثين، تعمل الحبة الزرقاء على استهداف الخلايا التي تسمى الخلايا الليفية المرتبطة بالسرطان، والتي توجد في المنطقة المحيطة بالسرطانات بما في ذلك سرطان البروستات والرئة، وكذلك سرطان المريء.

وقال المؤلف الرئيس للدراسة، البروفيسور تيم أندروود، من جامعة ساوثهامبتون، إن جزءًا من السبب في ذلك هو أن السرطان يمكن أن يكون مقاومًا للعلاج الكيميائي، لكن تلك الحبة تزيد فعالية هذا العلاج.

يشار إلى أن سرطان المريء يؤثر على أنبوب الطعام الذي يربط الفم بالمعدة، وهو أدنى معدلات في البقاء على قيد الحياة، حيث يعيش 20% فقط من المرضى لمدة خمس سنوات أو أكثر بعد تشخيص الورم.

اقرأ أيضًا:

هل تصبح الفياجرا «درعًا واقيًا» ضد السرطان؟

الكلمات الدلالية:
الحبة الزرقاء السرطان العلاج الكيميائي الفياجرا

مواد ذات صلة

المزيد
عاجل : انفجار ضخم في لوغانسك .. فيديو للإنفجار

عاجل : انفجار ضخم في لوغانسك .. فيديو للإنفجار

١٢:٥٣ ص، السبت، ١٩ فبراير ٢٠٢٢
10 شركات تطرح 1593 وظيفة للشباب اعتبارًا من الأحد المقبل

10 شركات تطرح 1593 وظيفة للشباب اعتبارًا من الأحد المقبل

٠١:٣٥ م، الجمعة، ٢١ أغسطس ٢٠١٥
مواطن يرصد عاملاً يسكن بين مُعدات بالرياض لحراستها.. و«العمل» تتدخل (صور)

مواطن يرصد عاملاً يسكن بين مُعدات بالرياض لحراستها.. و«العمل» تتدخل (صور)

٠٩:٤٧ م، الخميس، ٠٦ أبريل ٢٠١٧
أمير حائل يتقدم المصلين على شهداء الغدر بـ«حادثة الشملي» (صور)

أمير حائل يتقدم المصلين على شهداء الغدر بـ«حادثة الشملي» (صور)

٠٧:٢١ م، الأثنين، ٢٨ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *