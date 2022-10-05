الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
اليوم العالمي للمعلم.. وجِّه رسالةً لأستاذك عبر «تواصل»
في يوم عيدهم.. وزير التعليم يشيد بعطاء المعلمين ودورهم ببناء الإنسان
41 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
تبلغ من العمر عامًا وعدة أشهر.. من هي الطفلة وجدان التي تصدرت تريند تويتر؟
اليوم العالمي للمعلم يتصدر تريند المملكة على تويتر.. ومغردون: “فرصة للاحتفاء بهم”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تبلغ من العمر عامًا وعدة أشهر.. من هي الطفلة وجدان التي تصدرت تريند تويتر؟

تبلغ من العمر عامًا وعدة أشهر.. من هي الطفلة وجدان التي تصدرت تريند تويتر؟

تبلغ من العمر عامًا وعدة أشهر.. من هي الطفلة وجدان التي تصدرت تريند تويتر؟
١١:٣٤:٥٠ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أشعلت الطفلة وجدان المنيعي، مواقع التواصل الاجتماعي بعد سقوطها في مسبح وإصابتها بالشلل.

هاشتاق “#انقذو_الطفله_وجدان”يتصدر الترند

وتصدر هاشتاق “#انقذو_الطفله_وجدان” الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث تفاعل المغردون مع حالة الطفلة مطالبين بعلاج وظيفي لها في التأهيل الطبي بمدينة الرياض، خصوصًا مدينة الملك فهد الطبية.

وقال أحد النشطاء على حسابه: “إن الطفلة البالغة من العمر سنة وسبع شهور سقطت في “مسبح” وغرقت وتم نقلها لمستشفى الملك عبدالله في ببيشة، وأنه تم انعاشها وهي الآن تحتاج إلى سرعة تحويلها إلى الرياض”.

سقطت بالمسبح وغرقت فيه لمدة 6 دقائق

وأوضح حساب سعود بن هذال على “تويتر”، أن الطفلة وجدان فايز المنيعي عمرها سنة و8 أشهر، وتعرضت لحادث أليم، حيث سقطت بالمسبح وغرقت فيه لمدة 6 دقائق، وأنها ظلت شهرًا ونصف في غيبوبة تامة، حتى أفاقت وهي في حالة شلل رباعي.

وجدان المنيعي تحتاج إلى علاج طبيعي وإخلاء طبي سريع

وأضاف أن الطفلة وجدان، تحتاج إلى علاج طبيعي، وإخلاء طبي سريع واهتمام من الجهات المعنية، نظرًا لعدم قدرة الأسرة على علاجها متمنيًا لها الشفاء العاجل.

وانتشرت حادثة الطفلة وجدان بشكل واسع على وسائل التواصل التي ضجت متأثرة بالواقعة الأليمة لطفلة رضيعة ضعيفة، حيث تأثر الرواد بحالة وجدان مطالبين المسؤولين بسرعة التحرك لإنقاذها من الشلل الرباعي الذي أصابها، سائلين الله تعالى أن يشفيها شفاءً لا يغادر سقمًا.

الكلمات الدلالية:
#انقذو_الطفله_وجدان أنقذوا الطفلة وجدان إخلاء طبي الطفلة وجدان شلل رباعي وجدان المنيعي

مواد ذات صلة

المزيد
رعب الاحتلال يدفعه لنشر منظومة «قبة حديدية» جديدة

رعب الاحتلال يدفعه لنشر منظومة «قبة حديدية» جديدة

٠٧:٢٠ م، السبت، ١٠ أكتوبر ٢٠١٥
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة قادمة في 20 دولة بينهم بلدان عربية

الأمم المتحدة تحذر من مجاعة قادمة في 20 دولة بينهم بلدان عربية

٠٨:٠٨ م، الثلاثاء، ٠٧ يونيو ٢٠٢٢
«الإسكان» توقِّع اتفاقية لتنفيذ 4200 وحدة سكنية في جدة

«الإسكان» توقِّع اتفاقية لتنفيذ 4200 وحدة سكنية في جدة

١١:١٢ ص، الأربعاء، ٠٨ أبريل ٢٠١٥
بالفيديو.. جنود صهاينة يعتدون على عائلة فلسطينية بالقدس

بالفيديو.. جنود صهاينة يعتدون على عائلة فلسطينية بالقدس

٠٩:٣٦ م، الثلاثاء، ٠٢ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *