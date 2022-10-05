تبلغ من العمر عامًا وعدة أشهر.. من هي الطفلة وجدان التي تصدرت تريند تويتر؟

تواصل – فريق التحرير:

أشعلت الطفلة وجدان المنيعي، مواقع التواصل الاجتماعي بعد سقوطها في مسبح وإصابتها بالشلل.

هاشتاق “#انقذو_الطفله_وجدان”يتصدر الترند

وتصدر هاشتاق “#انقذو_الطفله_وجدان” الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث تفاعل المغردون مع حالة الطفلة مطالبين بعلاج وظيفي لها في التأهيل الطبي بمدينة الرياض، خصوصًا مدينة الملك فهد الطبية.

وقال أحد النشطاء على حسابه: “إن الطفلة البالغة من العمر سنة وسبع شهور سقطت في “مسبح” وغرقت وتم نقلها لمستشفى الملك عبدالله في ببيشة، وأنه تم انعاشها وهي الآن تحتاج إلى سرعة تحويلها إلى الرياض”.

سقطت بالمسبح وغرقت فيه لمدة 6 دقائق

وأوضح حساب سعود بن هذال على “تويتر”، أن الطفلة وجدان فايز المنيعي عمرها سنة و8 أشهر، وتعرضت لحادث أليم، حيث سقطت بالمسبح وغرقت فيه لمدة 6 دقائق، وأنها ظلت شهرًا ونصف في غيبوبة تامة، حتى أفاقت وهي في حالة شلل رباعي.

وجدان المنيعي تحتاج إلى علاج طبيعي وإخلاء طبي سريع

وأضاف أن الطفلة وجدان، تحتاج إلى علاج طبيعي، وإخلاء طبي سريع واهتمام من الجهات المعنية، نظرًا لعدم قدرة الأسرة على علاجها متمنيًا لها الشفاء العاجل.

وانتشرت حادثة الطفلة وجدان بشكل واسع على وسائل التواصل التي ضجت متأثرة بالواقعة الأليمة لطفلة رضيعة ضعيفة، حيث تأثر الرواد بحالة وجدان مطالبين المسؤولين بسرعة التحرك لإنقاذها من الشلل الرباعي الذي أصابها، سائلين الله تعالى أن يشفيها شفاءً لا يغادر سقمًا.