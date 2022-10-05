اليوم العالمي للمعلم يتصدر تريند المملكة على تويتر.. ومغردون: “فرصة للاحتفاء بهم”

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تصدر هاشتاق “#اليوم_العالمي_للمعلم” قائمة التريند اليوم الأربعاء عبر منصة التغريدات القصيرة “تويتر” بالمملكة.

وحرص متابعو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على إبداء اهتمامهم باليوم العالمي للمعلم، الذي يوافق 5 من شهر أكتوبر سنويًا.

وعبر وسم “اليوم العالمي للمعلم” شاركت وزارة التعليم وعدد من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بتغريدات، إحياء لليوم العالمي للمعلم، وقال د. سعد آل فهيد: “يمثّل #اليوم_العالمي_للمعلم فرصة للاحتفاء بمعلمينا ومعلماتنا، والفخر بمنجزاتهم وقصص نجاحاتهم، وإسهاماتهم النوعية في المبادرات والبرامج؛ مما يُعزّز جودة المخرجات التعليمية لجيل المستقبل، فالتحوّل في التعليم يبدأ من المعلمين”.

وزارة التعليم تشارك

في حين علق الحساب الرسمي لوزراة التربية والتعليم بالقول: “بمناسبة #اليوم_العالمي_للمعلم، مجلس الوزراء يُشيد بدور المعلمين والمعلمات في عملية التحوّل والبناء”.

وقال الحساب الرسمي لإدارة تعليم صبيا: “احتفاء بهم في يومهم العالمي.. 1250 مدرسة للبنين والبنات بإدارة #تعليم_صبيا تبدأ يومها الدراسي بإذاعة موحدة عن المعلمين والمعلمات”.

وغردت إدارة تعليم تبوك: “#اليوم_العالمي_للمعلم هو تقدير واعتزاز بجهوده المخلصة في إعداد وصناعة أجيال المستقبل”.

وأنشد صاحب الحساب “يحيى رياني”، وقال:

“قالوا المعلم مستريحٌ جالسٌ

لا والذي زان السماء بأنجمِ

من بحّ من أجل الصغار بصوتهِ

فيعيدُ في إيضاح درس مبهمِ ؟

من سبع ساعاتٍ يعلمُ واقفاً

الليل في سهرٍ وفي صبح ظمي ؟

ونعم وظيفتهُ ولكن فوقها

عمرٌ ليخرج كلّ جيل ملهمِ”.

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