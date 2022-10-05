اليوم العالمي للمعلم.. وجِّه رسالةً لأستاذك عبر «تواصل»

تواصل – فريق التحرير:

تفتح صحيفة “تواصل” في اليوم العالمي للمعلم، نافذة أمام الطلاب والقراء بمختلف شرائحهم ليوجه كل منهم رسالة لمعلم أثر في حياته.

رسالة لأستاذك في اليوم العالمي للمعلم

وعرفانًا بالجميل، يمكن لكل قارئ أن يوجه رساله لمعلمه في #اليوم_العالمي_للمعلم عبر التعليق على هذا الخبر بموقع الصحيفة أو من خلال التغريد على حساب “تواصل” بموقع تويتر.

متى يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للمعلم؟

واليوم العالمي للمعلم، يحتفي به العالم في 5 من أكتوبر كل عام، ويجري في 2022 تحت شعار «التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين».

ويجري الاحتفال بـ اليوم العالمي للمعلم، إحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة بين منظمة العمل الدولية واليونسكو قبل 56 عامًا، بشأن أوضاع المدرسين.

الاحتفالات في اليوم العالمي للمعلم

وستتناول الاحتفالات في اليوم العالمي للمعلم هذا لعام، التأكيد على الالتزامات والدعوات إلى العمل التي تم التعهد بها في قمة تحويل التعليم التي وُقّعت في سبتمبر 2022، وستحل آثارها على المعلمين والتدريس.

وأعلنت وزارة التعليم بالمملكة أنها ستحتفي بـ اليوم العالمي للمعلم في مناطق ومحافظات المملكة، من خلال الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تنفذها في إدارات التعليم والمدارس لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأربعاء 9 ربيع الأول 1444هـ.

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