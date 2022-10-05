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41 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
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41 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

41 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

41 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
١١:٤٥:٤١ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنخفض – بمشيئة الله – درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 41 درجة في مكة المكرمة، و40 درجة في المدينة والدمام وحفر الباطن ورفحاء، و39 درجة في عرعر وسكاكا والأحساء، و38 درجة في بريدة وجازان والخرج، 37 درجة في الرياض.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من: أبها والباحة  27 درجة مئوية.

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خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجنوبية من المملكة، مصحوبة برياح متوسطة على أجزاء من وسط الساحلين الغربي ووسط والشرقي.

سحب رعدية ممطرة

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل.

استمرار طفيف للحالة المطرية الصيفية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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الأرصاد الطقس الان حالة الطقس خريطة الأمطار درجات الحرارة مكة المكرمة

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