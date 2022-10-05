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نائبة بالبرلمان اللبناني تعتصم داخل مصرف للمطالبة بودائعها
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نائبة بالبرلمان اللبناني تعتصم داخل مصرف للمطالبة بودائعها

نائبة بالبرلمان اللبناني تعتصم داخل مصرف للمطالبة بودائعها

نائبة بالبرلمان اللبناني تعتصم داخل مصرف للمطالبة بودائعها
١٠:٥٨:٣٥ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

في أحدث فصول الأزمة المالية بلبنان؛ أكدت مصادر مطلعة أن النائبة اللبنانية سينتيا زرازير تعتصم الآن داخل مصرف في شمال بيروت للمطالبة بودائعها؛ حسب خبر عاجل بثته “العربية”.

كما شهد أمس الثلاثاء؛ اعتصام القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان، جورج سيام، داخل أحد المصارف مطالبًا بالحصول على وديعته المالية؛ حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وأعلنت جمعية المودعين اللبنانيين، الاثنين الماضي، قيام مودع باقتحام مصرف بالضاحية الجنوبية في بيروت والحصول على ودائعه.

جمعية المودعين

وقالت جمعية المودعين اللبنانيين في تغريدة على “تويتر” إن المودع جورج سيام، وهو القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان، لا يزال داخل مصرف “انتركونتينانتال” فرع الحازمية، ويعتصم هناك مطالبًا بالحصول على وديعته.

وشهد عدد من المصارف اللبنانية عمليات اقتحام وسطو مؤخرًا من قبل بعض العملاء، بسبب عدم تمكنهم من صرف أموالهم في حساباتهم.

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الكلمات الدلالية:
أزمة لبنان البرلمان اللبناني جمعية المودعين مصرف لبناني نائبة لبنانية

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