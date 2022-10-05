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الجيش الأوكراني يُعلن إسقاط 6 طائرات مسيرة إيرانية جنوب البلاد
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الجيش الأوكراني يُعلن إسقاط 6 طائرات مسيرة إيرانية جنوب البلاد

الجيش الأوكراني يُعلن إسقاط 6 طائرات مسيرة إيرانية جنوب البلاد

الجيش الأوكراني يُعلن إسقاط 6 طائرات مسيرة إيرانية جنوب البلاد
١١:٠٥:٥٢ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجيش الأوكراني، أن قواته تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيرة إيرانية الصنع تستخدمها القوات الروسية في المناطق الجنوبية من البلاد.

وكشفت الاستخبارات البريطانية، أن الجيش الأوكراني تقدم 20 كم خلف نهر أوسكيل نحو المنطقة الدفاعية الروسية بمدينة سفاتوف.

وأكد وزير الخارجية البريطاني، أن بلاده تتمتّع بـ”قدرة استراتيجية” لتمكين أوكرانيا من “الانتصار” على روسيا.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية اخترقت الدفاعات على محوري زولوتايا بالكا وأليكسندروفكا بفضل التفوق العددي بوحدات الدبابات، وأن الجيش الروسي استهدف الأوكرانيين على محاور كوبيانسك وليمان وأرتيوموفسك ودونيتسك.

مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ625 مليون دولار

وقال “البيت الأبيض”: إن الرئيس جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني أن واشنطن ستقدم لكييف مساعدات عسكرية جديدة بـ625 مليون دولار بينها أنظمة هيمارس، وأن الولايات المتحدة لن تعترف أبدًا بضم روسيا للمناطق الأوكرانية.

في الوقت نفسه، أكدت الرئاسة الأوكرانية، أن الرئيس زيلينسكي يصدق على قرار مجلس الأمن القومي الذي نص على استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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زيلينسكي يصدر بيانا بشأن العمليات العسكرية

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الممساعدات العسكرية روسيا طائرات مسيرة إيرانية

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