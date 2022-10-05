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“رضا بهلوي”: احتجاجات إيران والإضرابات العامة ستؤدي إلى هزيمة نظام طهران
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“رضا بهلوي”: احتجاجات إيران والإضرابات العامة ستؤدي إلى هزيمة نظام طهران

“رضا بهلوي”: احتجاجات إيران والإضرابات العامة ستؤدي إلى هزيمة نظام طهران

“رضا بهلوي”: احتجاجات إيران والإضرابات العامة ستؤدي إلى هزيمة نظام طهران
١٠:٤٦:٣١ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال نجل شاه إيران الراحل، رضا بهلوي، إن الإضرابات العامة بجانب الاحتجاجات ستؤدي إلى هزيمة النظام الحاكم في إيران.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد أشار ولي عهد إيران السابق، إلى أن هناك تقارير عديدة تتحدث عن انتشار الإضرابات من القطاعات الثقافية والتعليمية إلى القطاعات الخدمية والتجارية، وأن كل هذا يمشي في الاتجاه الصحيح الذي سيؤدي حتمًا لهزيمة نظام الملالي.

استمرار احتجاجات الطلاب في الجامعات الإيرانية

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه احتجاجات الطلاب في الجامعات الإيرانية الذين نظموا إضرابًا منذ الأسبوع الماضي تماشيًا مع احتجاجات الشعب الإيراني العامة، واحتجاجًا على قمع الشرطة للمتظاهرين.

إضراب عام في كل مكان

ومن الجامعات، إلى النقابات والأسواق فالمحال التجارية، حيث امتدت الإضرابات إلى أساتذة المدارس والجامعات والعمال للمشاركة في المظاهرات المناهضة للنظام الإيراني وتنديدًا بمقل الشابة مهسا أميني على يد قوات الشرطة.

عقوبات أمريكية على مسؤولين أمنيين في إيران

وأفادت “سي إن إن” نقلًا عن مصدر مطلع، أنه من المتوقع أن تفرض الحكومة الأمريكية، هذا الأسبوع، عقوبات على المسؤولين الأمنيين في إيران، والذين لعبوا دورًا في قمع احتجاجات الشعب الإيراني.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن للشعب الإيراني الحق في تنظيم احتجاجات سلمية، وأنه يجب على السلطات الإيرانية محاسبة المسؤولين عن وفاة مهسا أميني والعديد من المتظاهرين السلميين.

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الكلمات الدلالية:
احتجاجات إيران الإضرابات العامة النظام الإيراني رضا بهلوي مهسا أميني

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