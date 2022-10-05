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ليس مصدرًا للتلوث فقط.. 7 فوائد لاستخلاص وتخزين ثاني أوكسيد الكربون
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ليس مصدرًا للتلوث فقط.. 7 فوائد لاستخلاص وتخزين ثاني أوكسيد الكربون

ليس مصدرًا للتلوث فقط.. 7 فوائد لاستخلاص وتخزين ثاني أوكسيد الكربون

ليس مصدرًا للتلوث فقط.. 7 فوائد لاستخلاص وتخزين ثاني أوكسيد الكربون
٠٩:١٣:٥٧ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تعتزم وزارة الطاقة الاستعانة ببيت خبرة لإجراء دراسة جدوى لإنشاء مركز إقليمي لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في أكتوبر 2021 استهداف المملكة للوصول إلى الحياد الصفري في 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وهي خطوة تاريخية ستسهم في خفض ما يقرب من 278 مليون طن من الانبعاثات سنوياً بحلول 2030، ما يوازي ضعف المستهدفات المعلنة.

طرق استخلاص الكربون وتخزينه:

تعتمد تقنيات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه على:

ـ استخلاص ثاني أكسيد الكربون من المصدر أو من الهواء مباشرة.

ـ نقل تلك الانبعاثات وتخزنينها في باطن الأرض.

ـ تحويلها إلى منتجات مفيدة.

طرق استخدام الكربون:

ـ الاستخدام المباشر لثاني أكسيد الكربون المستخلص.

ـ في تصنيع الإسمنت على سبيل المثال.

ـ تحويل ثاني أكسيد الكربون المستخلص لمنتجات مفيدة، مثل المواد الكيميائية والوقود.

وقد استخدمت تقنية استخلاص الكربون منذ عقود كوسيلة للإسهام في تحسين جودة الغاز الطبيعي، لكن مع تطوير تقنيات جديدة ورائدة يمكننا الآن إزالة ثاني أكسيد الكربون وفصله إلى أجل غير مسمى.

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الكلمات الدلالية:
استخدام الكربون استخلاص الكربون ثاني أكسيد الكربون مصادر التلوث ولي العهد

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