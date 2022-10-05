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التحقيق في سرقة جوال مرافقة مريض في مستشفى الأطفال بالطائف
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التحقيق في سرقة جوال مرافقة مريض في مستشفى الأطفال بالطائف

التحقيق في سرقة جوال مرافقة مريض في مستشفى الأطفال بالطائف

التحقيق في سرقة جوال مرافقة مريض في مستشفى الأطفال بالطائف
٠٨:٥٦:١٨ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

يباشر قسم شرطة النزهة في الطائف التحقيق في بلاغ عن سرقة هاتف مرافقة لابنها المنوم في مستشفى الأطفال.

وبحسب صحيفة “عكاظ” فتحت وزارة الصحة تحقيقًا في الواقعة؛ وأشارت الأسرة الشاكية إلى أن ابنها نقل في يوم 3 /‏ 3 /‏ 1444 للعلاج في مستشفى الأطفال، وتم حجزه بالعزل قبل نقله إلى غرفة التنويم بعد استقرار حالته نسبيًا.

وأكدت الأسرة الشاكية أنه في صباح الاثنين 7 /‏ 3 /‏ 1444 اختفى هاتف الأم، وحاولت الاتصال بالرقم من هاتف آخر ووجدته مغلقًا، وأبلغت المدير المناوب، الذي أفاد بعدم مسؤوليتهم عما حدث.

شرطة النزهة

بعدها لجأت الأسرة إلى قسم شرطة النزهة بعدما فقدت الأمل في تجاوب المستشفى؛ نافية في الوقت نفسه توجيه أصابع الاتهام لأحد بعينه في المستشفى، وأن السرقة حدثت بين الثامنة والحادية عشرة.

وأشار مصدر في الصحة إلى أنه ستتم إحالة الشكوى إلى المستشفى، «علمًا أن المريض قبل الدخول يوقع على تعهد بإخلاء مسؤولية المرافق عن أي متعلقات شخصية تفقد».

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أطفال الطائف سرقة جوال مرافقة مريض مستشفى الأطفال مستشفى الطائف

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