على المرتفعات.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

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توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن يشهد طقس المملكة، أجواءً حارة وسط النهار على مناطق مختلفة من المملكة.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب المراصد فإنه من المتوقع تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجنوبية من المملكة، مصحوبة برياح متوسطة على أجزاء من وسط الساحلين الغربي ووسط والشرقي.

سحب رعدية ممطرة

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل.

استمرار طفيف للحالة المطرية الصيفية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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