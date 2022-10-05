للطلاب المتعثرين في الثانوية.. توجيه مهم من «التعليم»

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أصدرت وزارة التعليم توجيهًا مهمًا للطلاب المتعثرين في الثانوية، إذ سمحت لهم بدراسة المواد المتعثرين فيها عبر الانتساب أو التعليم المدمج، بما لا يتعارض مع ضوابط وإجراءات القبول.

وقالت الوزارة في المذكرة التفسيرية للائحة تقويم الطالب، إنه في حال تجاوز الطالب السن النظامية، أو استنفد فرص الإعادة، فلا يُسمح له بالدراسة منتظمًا وتكون دراسته بالانتساب.

الانتساب أو التعليم المدمج

وأضافت أنه يسمح للطالب بعد أدائه اختبارات التعثر والطالب الذي لم يتمكن من أدائها في موعدها أن يتقدم لاختبار المواد التي لم يتمكن من اجتيازها في أي فترة اختبارية للدور الثاني، والذي يوازي الفصل الدراسي الذي تعثر به من السنة الدراسية التالية من 100 درجة.

وأوضحت وزارة التعليم أن الطالب المنتسب يختبر من 60 درجة محتفظاً بدرجة المهام الأدائية، على أن يختبر في المواد الشفهية والعملية في الأسبوع الأخير الذي يسبق اختبار نهاية الفصل الدراسي.

ووفق الوزارة، يعد الطالب حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة إذا اجتاز جميع المواد المطلوبة بنجاح وفق الخطة الدراسية، وأنهى ساعات التطوع ومشروع التخرج.

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