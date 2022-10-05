قدوم نحو 1.3 مليون معتمر وإندونيسيا تتصدر الوصول

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سجلت منافذ المملكة، حتى يوم أمس الثلاثاء، وصول 1.267.49 معتمرًا، قدم منهم عبر المنافذ الجوية 880.929 معتمرًا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 89.561 معتمراً، وبلغ عدد القادمين بحرًا 297 معتمرًا.

وطبقا لصحيفة “الوطن”؛ جاءت 4 جنسيات كأعلى نسبة للقدوم بين باقي الجنسيات، واحتلت إندونيسيا المرتبة الأولى بواقع 317.200 معتمر، يلي ذلك الباكستان بـ 195.224 معتمراً، ثم الهند بواقع 133.517 معتمراً، وأخيراً العراق بـ 86.803 معتمراً.

وكشفت وزارة الحج والعمرة أن جميع شركات ومؤسسات العمرة، مُلزمة إلزامًا تامًا بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة للمعتمرين التابعين لها، وتفويجهم للمسجد الحرام وفق الأوقات المعتمدة في التصاريح.

وشددت وزارة الحج والعمرة، على ضرورة التزام شركات ومؤسسات العمرة، بتقديم حزم الخدمات كافة لضيوف الرحمن على أكمل وجه، وذلك بهدف رفع جودة الخدمات في القطاع، وتيسير رحلة ضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

عن موسم العمرة 1444:

ــ 470 شركة ومؤسسة سعودية تقدم خدماتها للمعتمرين والزوار.

ـ يمتد الموسم لـ 10 أشهر.

ـ تمديد مدة التأشيرة من 30 يومًا إلى 3 أشهر.

ـ مدة بقاء المعتمر 3 أشهر ما لم يتداخل ذلك مع موسم الحج.

ـ آخر يوم لمغادرة المعتمرين من المملكة في الـ 29 من ذي القعدة 1444.

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