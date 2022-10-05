ردًا على تهديدات بيونج يانج.. أمريكا وكوريا الجنوبية تطلقان هذا السلاح الخطير

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت أمريكا وكوريا الجنوبية، صباح اليوم، 4 صواريخ تجريبية “سطح – سطح” وذلك ردًا على تهديدات بيونج يانج.

واشنطن وسول تطلقان 4 صواريخ باليستية

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن واشنطن وسول تختبران إطلاق 4 صواريخ، ردًا على إطلاق بيونج يانج صواريخ باليستية.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي، أن واشنطن وطوكيو أجرتا تدريبًا عسكريًا مشتركًا بعد التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.

3 انفجارات في القاعدة الجوية بكوريا الجنوبية

ومسا أمس، وقعت 3 انفجارات قوية في القاعدة الجوية بكوريا الجنوبية، وثقها مقطع فيديو قصير، تداولته وسائل إعلام محلية في كوريا الجنوبية.

سيول تتعهد بالرد على “الاستفزاز”

وكان رئيس كوريا الجنوبية، قد تعهد أمس بـ”رد صارم” على تجربة بيونج يانج التي وصفها بالمستفزة.

ونقلت وكالة رويترز عن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا صوب الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية.

كما نقلت عن التلفزيون الرسمي الياباني، أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية قد يكون عبر الأجواء اليابانية.

أمريكا تطالب كوريا الشمالية بوقف الأنشطة المزعزعة

من ناحيته، أدان مجلس الأمن القومي الأمريكي التجربة الصاروخية الكورية الشمالية، مشيرًا إلى أن تجربة كوريا الشمالية “استفزاز خطير”، ولا يطاق، وسيكون لها تداعيات، مطالبًا كوريا الشمالية بسرعة “وقف الأنشطة المزعزعة” بعد تجربتها الصاروخية.

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