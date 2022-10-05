الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
ردًا على تهديدات بيونج يانج.. أمريكا وكوريا الجنوبية تطلقان هذا السلاح الخطير
إلزام شركات الاستقدام بالتأمين عليها.. قرار مرتقب بشأن العمالة المنزلية
29 ذو القعدة حد أقصى لانتهاء تأشيرة العمرة للقادمين من الخارج
بقوة 5.5 ريختر.. زلزال يضرب حدود إيران وأرمينيا وأذربيجان
خدمة اليوم.. 5 خطوات لاسترداد المدفوعات للمكلف غير الاعتيادي
جوجل يحتفي بالمعلمين في يوم عالمي خاص

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ردًا على تهديدات بيونج يانج.. أمريكا وكوريا الجنوبية تطلقان هذا السلاح الخطير

ردًا على تهديدات بيونج يانج.. أمريكا وكوريا الجنوبية تطلقان هذا السلاح الخطير

ردًا على تهديدات بيونج يانج.. أمريكا وكوريا الجنوبية تطلقان هذا السلاح الخطير
٠٨:٢٦:٥٥ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت أمريكا وكوريا الجنوبية، صباح اليوم، 4 صواريخ تجريبية “سطح – سطح” وذلك ردًا على تهديدات بيونج يانج.

واشنطن وسول تطلقان 4 صواريخ باليستية

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن واشنطن وسول تختبران إطلاق 4 صواريخ، ردًا على إطلاق بيونج يانج صواريخ باليستية.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي، أن واشنطن وطوكيو أجرتا تدريبًا عسكريًا مشتركًا بعد التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.

3 انفجارات في القاعدة الجوية بكوريا الجنوبية

ومسا أمس، وقعت 3 انفجارات قوية في القاعدة الجوية بكوريا الجنوبية، وثقها مقطع فيديو قصير، تداولته وسائل إعلام محلية في كوريا الجنوبية.

سيول تتعهد بالرد على “الاستفزاز”

وكان رئيس كوريا الجنوبية، قد تعهد أمس بـ”رد صارم” على تجربة بيونج يانج التي وصفها بالمستفزة.

ونقلت وكالة رويترز عن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا صوب الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية.

كما نقلت عن التلفزيون الرسمي الياباني، أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية قد يكون عبر الأجواء اليابانية.

أمريكا تطالب كوريا الشمالية بوقف الأنشطة المزعزعة

من ناحيته، أدان مجلس الأمن القومي الأمريكي التجربة الصاروخية الكورية الشمالية، مشيرًا إلى أن تجربة كوريا الشمالية “استفزاز خطير”، ولا يطاق، وسيكون لها تداعيات، مطالبًا كوريا الشمالية بسرعة “وقف الأنشطة المزعزعة” بعد تجربتها الصاروخية.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. 3 انفجارات في القاعدة الجوية بكوريا الجنوبية

الكلمات الدلالية:
أمريكا صواريخ باليستية كوريا الجنوبية كوريا الشمالية واشنطن

مواد ذات صلة

المزيد
«التجارة» تستدعي ألف سيارة «هوندا» بسبب خلل في نظام الفرامل

«التجارة» تستدعي ألف سيارة «هوندا» بسبب خلل في نظام الفرامل

١١:٢٤ ص، الأحد، ١٣ نوفمبر ٢٠١٦
مؤتمر وزير التعليم يعلق الدراسة «جزئياً» في جامعة أم القرى فرع العابدية

مؤتمر وزير التعليم يعلق الدراسة «جزئياً» في جامعة أم القرى فرع العابدية

١٢:٢٧ ص، الثلاثاء، ٠٢ فبراير ٢٠١٦
بالفيديو.. سقوط أطفال من بالونات كبيرة بعد تطايرها جراء الرياح

بالفيديو.. سقوط أطفال من بالونات كبيرة بعد تطايرها جراء الرياح

١٢:٠٩ ص، السبت، ٠٣ يونيو ٢٠١٧
«رقية المحارب‏»: لا يشرع لاستقبال رمضان شيء من الأعمال العبادية الخاصة ولا الفوانيس

«رقية المحارب‏»: لا يشرع لاستقبال رمضان شيء من الأعمال العبادية الخاصة ولا الفوانيس

٠١:٢١ م، الخميس، ٢٥ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *