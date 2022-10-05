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إلزام شركات الاستقدام بالتأمين عليها.. قرار مرتقب بشأن العمالة المنزلية
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إلزام شركات الاستقدام بالتأمين عليها.. قرار مرتقب بشأن العمالة المنزلية

إلزام شركات الاستقدام بالتأمين عليها.. قرار مرتقب بشأن العمالة المنزلية

إلزام شركات الاستقدام بالتأمين عليها.. قرار مرتقب بشأن العمالة المنزلية
٠٨:١٦:٤٨ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت مصادر مطلعة، أن يتم تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية، بإلزام شركات الاستقدام بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، قريبًا.

ووفق صحيفة “عكاظ”، يتوقع أن يعلن تطبيق القرار خلال الفترة القادمة بعد انتهاء كافة اشتراطاته وبنود تنفيذه.

وبحسب المصدر ذاته، تشمل بنود القرار، تعويض صاحب العمل عن مصاريف إعادة الجثمان في حال وفاة العامل، أو في حال تغيب أو هرب أو امتنع عن العمل.

نفقات استقدام العامل المنزلي

القرار يلزم أيضًا شركات الاستقدام، بنفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة.

والفوائد المرتقبة من القرار الجديد لا تشمل العميل فقط، ولكنها تطال العامل المنزلي أيضًا، ومنها تعويضه في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن الحادث، وتعويضه في حال لم يتسلم الراتب نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه عن ذلك.

ويشمل القرار تضمين تكلفة التأمين مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل لأول سنتين من تاريخ بداية العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختياريًا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.

يشار إلى أن كلاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي السعودي (ساما)، تشترك في تطبيق قرار التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية، وذلك عبر ربط شركات التأمين في منصة «مساند» المعني باستقدام العمالة.

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الكلمات الدلالية:
التأمين على العمالة المنزلية العمالة العمالة المنزلية شركات الاستقدام

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