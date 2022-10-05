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جوجل يحتفي بالمعلمين في يوم عالمي خاص
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جوجل يحتفي بالمعلمين في يوم عالمي خاص

جوجل يحتفي بالمعلمين في يوم عالمي خاص

جوجل يحتفي بالمعلمين في يوم عالمي خاص
٠٧:٥٢:١٠ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

احتفى محرك البحث “جوجل”، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للمعلمين والذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام.

وبطريقته الخاصة التي اشتهر بها محرك البحث في الاحتفاء بمثل هذه الأيام، نشر “جوجل” رسمًا متحركًا على صفحته الرئيسة يظهر فيه دفترًا ولوحًا مدرسيًا، وفوقهما أدوات تدريس عبارة عن مثلث وخريطة ومجهر.

واستحدث الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين في عام 1994، إحياءً لذكرى توقيع توصية من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للمعلمين.

وفي المملكة، أشاد مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، ــ بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ــ الذي يأتي هذا العام بعنوان (التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين)، بدور المعلمين والمعلمات في عملية التحول والبناء، مقدرًا جهودهم البارزة في الإسهام في تنمية المجتمع وأثرهم البالغ في الارتقاء بالعملية التعليمية والإثراء المعرفي

واحتفى رواد ومتابعو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” باليوم العالمي للمعلم، وتصدر هاشتاق “اليوم العالمي للمعلم” وكذلك هاشتاق “شكرًا معلمي” قائمة الترند عبر منصة التغريدات الأشهر.

مشاركة رسمية

كما شاركت وزارة التعليم وعدد من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بتغريدات، إحياء لليوم العالمي للمعلم، وقال حساب “الابتدائية 27 للطفولة المبكرة”: “لكل معلم ومعلمة فضلك عظيم فبعطائك تبنى الأجيال وتنهض الأمم”.

في حين كتب حساب “مكتب التعليم بجنوب الليث”: “شكر وتقدير ووقفة إجلال لصانعي الأجيال وبناة مجد البلاد (المعلمين والمعلمات)”.

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الكلمات الدلالية:
محرك البحث محرك جوجل وزارة التعليم يوم المعلم

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